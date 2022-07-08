Армия РФ уничтожает села, чтобы выйти на админграницу Луганской области

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

Чтобы выйти на админграницу Луганской области, российская армия артиллерией уничтожает окрестные села. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, оккупанты ведут огонь из всех видов тяжелого вооружения по Белогоровке и Золотаровке.



«Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области. Похожая ситуация — и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи админграницы с Луганщиной», — проинформировал глава области.



Гайдай отметил, что ВСУ держат оборону.



«Из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери», — сообщил он.





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