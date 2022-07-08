ООН: Из-за войны РФ против Украины 12-13 млн людей стали беженцами

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны РФ против Украины 12-13 млн людей, а возможно и 14 млн людей, стали беженцами. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.



Он отметил, что солидарность с украинцами все еще очень сильна, но надо сделать все возможное, чтобы они продолжали иметь доступ к услугам, трудоустройству и могли оставаться в Европе.



«Я думаю, что большинство беженцев будут ждать, чтобы в страну вернулась большая безопасность, прежде чем возвращаться в Украину. И всегда есть риск, что эта солидарность ослабится. К сожалению, такова жизнь. Я думаю, что она все еще очень сильна, но мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы, которые все еще находятся в Европе и еще некоторое время будут находиться в Европе, продолжали иметь хороший доступ к услугам, трудоустройству, если они в этом будут нуждаться, и могли остаться там», - сказал Гранди.