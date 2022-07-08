«ДНР»: В Донецке под обстрелом микрорайон Текстильщик

Сегодня в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке под обстрел снова попал Кировский район, в частности, микрорайон Текстильщик.



Как сообщил «мэр» Донецка от «ДНР» Алексей Кулемзин, район обстреливают в течение дня.



«Обстрелы зафиксированы в микрорайоне Текстильщик (район кладбища). Очевидцы сообщают о попадании в районе Донецкого лицея профтехобразования № 22. Возгорание по улице Содружества на микрорайоне Текстильщик», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.



Также сообщается о возгорании на оптовом овощном рынке.



Информация о жертвах и разрушениях уточняется.