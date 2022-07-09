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Украина получит 1,7 миллиардов долларов от американских партнеров: Куда их направят

09 июля 2022, 14:29

Украина получит 1,7 миллиардов долларов от американских партнеров: Куда их направят

Украина получит 1,7 миллиардов долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития и USAID. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Шмыгаль подчеркнул, что это очень весомая поддержка со стороны американских партнеров.

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