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Эвакуация из Славянска: После обстрелов люди активнее покидают город

09 июля 2022, 21:58

Эвакуация из Славянска: После обстрелов люди активнее покидают город

Больше недели российские войска обстреливают прифронтовой Славянск. Лишь за последние три дня в городе пострадали десяток жилых районов. Местные власти и международные организации проводят массовую эвакуацию мирных жителей. Как это происходит — видели журналисты «Новостей Донбасса».

После первого массированного обстрела города эвакуационными автобусами воспользовались более шести сотен горожан. Многие говорят, что терпеть это уже невыносимо.

«Это непередаваемо словами, столько эмоций. Дом покидать, город покидать очень больно», — говорит одна из эвакуирующихся жительница Славянска.

Некоторые уже выезжали из города, но были вынуждены вернуться, потому что средств на аренду жилья в другом регионе не хватает. Татьяна с семьей уже выезжала ранее и вернулась, но сейчас, по ее словам, сомнений нет.

«Обстрелы сейчас совсем не такие, как были в 2014 году, разница очень большая», — говорит женщина и добавляет, что сейчас ситуация намного сложнее.

Глава военной администрации города Вадим Лях отмечает, что темпы эвакуации из города увеличились в три раза. Еще две недели назад желающих уехать были десятки. Теперь люди активно записываются на эвакуационные автобусы.

«Это, в первую очередь, делается для безопасности людей. Алгоритм, к сожалению, один и тот же, и ничего нового не будет. Мы пройдем тот же самый путь, который прошли и Северодонецк, и Лиман, и сейчас Лисичанск проходит, и другие города. То есть сначала отказ выехать, а потом нет возможности», — подчеркивает Вадим Лях.

Активные боевые действия проходят всего в 15 километрах от города. Почти каждый день россияне обстреливают Славянск из реактивных систем залпового огня. С начала полномасштабного вторжения в городе погибли 17 мирных жителей, более 70 получили ранения. Из 100-тысячного населения в городе по-прежнему остаются около 20 тысяч мирных жителей.

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