Оккупанты не смогли продвинуться к Славянску — Генштаб

Войска РФ пытались продвинуться на Славянском, а также Харьковском направлениях. Их попытки завершились провалом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.



«На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области. На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка — Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции», — отмечается в сводке.



Также в Генштабе сообщили, что на Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм — Славянск. Российская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.



Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое — Краснополье, Пасека — Долина ВСУ успешно отбили. Противник отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.



На Донецком направлении противник обстреливал позиции Сил обороны и приближенные к линии столкновения населенные пункты. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар неподалеку от поселка Шумы, провели воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе.



«Захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка — Верхнекаменское», — отметили в Генштабе.



Там добавили, что украинские воины отбили атаку.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливала ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.



«Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая — Авдеевка. Успеха не имел, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки», — рассказали военные.