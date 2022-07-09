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Оккупанты не смогли продвинуться к Славянску — Генштаб

09 июля 2022, 19:30

Оккупанты не смогли продвинуться к Славянску — Генштаб

Войска РФ пытались продвинуться на Славянском, а также Харьковском направлениях. Их попытки завершились провалом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

«На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области. На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка — Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции», — отмечается в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что на Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм — Славянск. Российская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое — Краснополье, Пасека — Долина ВСУ успешно отбили. Противник отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции Сил обороны и приближенные к линии столкновения населенные пункты. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар неподалеку от поселка Шумы, провели воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе.

«Захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка — Верхнекаменское», — отметили в Генштабе.

Там добавили, что украинские воины отбили атаку.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливала ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

«Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая — Авдеевка. Успеха не имел, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки», — рассказали военные.

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