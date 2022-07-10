В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»

Пожар в Шахтерске. Скриншот

В Шахтерске и Торезе произошли сильные пожары после обстрелов ранним утром. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и телеграм-каналы.



Также очевидцы опубликовали видео возгораний.



На месте пожаров слышны взрывы. По всей видимости, горят склады с боеприпасами.



Оба города контролирует группировка «ДНР».



Вооруженные силы Украины информацию о пожарах на военных складах боевиков пока что официально не комментировали.



Кроме того, сильный пожар произошел в Калининском районе Донецка по адресу улица Сигова, 2 г. Огонь удалось потушить.