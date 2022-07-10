В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»

В Шахтерске и Торезе произошли сильные пожары после обстрелов ранним утром. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и телеграм-каналы.
Также очевидцы опубликовали видео возгораний.
На месте пожаров слышны взрывы. По всей видимости, горят склады с боеприпасами.
Оба города контролирует группировка «ДНР».
Вооруженные силы Украины информацию о пожарах на военных складах боевиков пока что официально не комментировали.
Кроме того, сильный пожар произошел в Калининском районе Донецка по адресу улица Сигова, 2 г. Огонь удалось потушить.