Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев

Россия распространила возможность упрощенного получения своего гражданства на жителей всей территории Украины. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.



В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.



В 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.



Украина и страны Запада не признают легитимность российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий.