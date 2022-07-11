Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев

11 июля 2022, 16:22

Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев

Россия распространила возможность упрощенного получения своего гражданства на жителей всей территории Украины. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

В 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 

Украина и страны Запада не признают легитимность российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
Россия-Украина российское гражданство

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
все новости
17:30
Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству
16:42
Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
15:57
ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ
15:14
Количество погибших от удара армии РФ по Часов Яру увеличилось до 26 человек
14:47
В Донецкой области запретили продажу алкоголя
14:12
Минобороны РФ оправдывает удар по Часов Яру убийством «300 националистов»
13:44
Число погибших от удара по Часов Яру возросло до 20 человек
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
12:35
Обстрел Харькова: Более 30 раненых, трое погибших
11:55
В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
10:49
Оккупанты обстреляли Донецкую область крылатыми ракетами и разрушили более 50 домов
09:58
Российская армия обстреляла из РСЗО две громады в Днепропетровской области
09:48
Власти Донетчины сообщили о 16 погибших от обстрелов за сутки
все новости
ВИДЕО
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция