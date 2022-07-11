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Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству

11 июля 2022, 17:30

Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству

Бизнесмен, олигарх Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиабизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству. Причиной передачи заявлено вступление в силу антиолигархического закона. Полностью закон звучит так: «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», - говорится в заявлении Ахметова об активах Медиа Группы Украина, обнародованном в понедельник.

Сам бизнесмен подчеркивает, что он частный инвестор и «не был, не является и не будет олигархом».

По его словам, медиахолдинг МГУ создавался с 2000 года и общий объем вложенных в него инвестиций превысил 1,5 миллиарда долларов.

«Но самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса», - добавил Ахметов, поблагодарив сотрудников.

«Медиа Группа Украина» объединяет национальный эфирный телеканал «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», развлекательный молодежный телеканал «НЛО TV»; тематические каналы «Индиго TV», телеканалы «Футбол 1/2/3»; региональные телеканалы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма»; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании «Теле Про», «Допоможемо ТВ»; медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг»; новостную группу «Украина», мультимедийную платформу «Украина» - теленовости «Сегодня» и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA и ОТТ-платформу OLL.TV.

Собственником медиахолдинга является группа «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

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