Авиаудары и попытки штурма: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

На Донбассе российские силы ведут штурмы и обстрелы населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



На Харьковском направлении украинские военные подавили попытку штурма российской армии в направлении Дементиевки.



На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурм в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия были неудачными, ВСУ отодвинули оккупантов назад.



Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровное, Мазановка, Богородичное и Адамовка.



В Генштабе отметили, что противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Ведет систематические обстрелы вдоль линии столкновения, применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.



На Славянском направлении россияне активных действий не вели. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.



На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледар, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационные удары недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Малой Токмачки, Орехово, Степового и Каменского. Нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.