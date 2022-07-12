Армия РФ пытается захватить трассу на Славянск, но безуспешно — Кириленко

Российские силы стараются взять под контроль часть трассы «Киев — Харьков — Должанский», так как это важно для более эффективного и быстрого передвижения. Однако им это не удается. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, оккупанты неоднократно предпринимали попытки захватить трассу — начиная еще с 18 апреля.



«Это населенный пункт Долина (Славянский район, у границы с Харьковской областью — ред.), трасса "Киев — Харьков — Должанский". Она ведет непосредственно в Славянск, в Краматорск. Далее по ней можно попасть в Бахмут», — сообщил Кириленко.



Руководитель области добавил, что это прямая отремонтированная современная трасса. Если бы российские силы взяли ее под контроль, они смогли бы быстро перемещать свою технику.



«Но врагу сделать это не удалось, и он был вынужден изменить свою тактику и тактическое движение по иным населенным пунктам», — подчеркнул Кириленко.