«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели

В оккупированном Луганске

По военной части оккупантов в Луганске нанесен массированный удар.

Как заявил представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко, удар по военной части ПВО Луганска нанесли украинские военные. Несколько ракет достигли цели.



В так называемом «СЦКК ЛНР» уверяют, что обстрел Луганска велся из Бахмута Донецкой области в ночь с 12 на 13 июля с применением РСЗО HIMARS. Выпущены девять ракет.



Российские «РИА Новости» сообщают о многочисленных взрывах в небе. Также публикуют фото и видео из Луганска.

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