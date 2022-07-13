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Российская армия нанесла ряд авиаударов по Донетчине — Генштаб ВСУ

13 июля 2022, 09:50

Российская армия нанесла ряд авиаударов по Донетчине — Генштаб ВСУ

Российские силы не прекращают обстрелы на Донбассе. Вели штурм на Славянском направлении, однако украинские военные отбили атаки. Также армия РФ нанесла ряд авиаударов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации военных, на Славянском направлении оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Довгенькое и Маяк.

Штурм в направлении Довгенького и Долины украинские военные успешно отбили.

«Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм — Славянск», — подчеркнули в Генштабе.

На Краматорском направлении противник вел обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Кодемы, Торецка и Шумов. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку с БПЛА типа «Орлан-10» и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, в целях сковывания украинских войск, противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (коксохимический завод), Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

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