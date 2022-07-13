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Кириленко показал последствия обстрелов Донецкой области

13 июля 2022, 10:28

Кириленко показал последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ОВА Последствия обстрела Константиновки. Фото: ОВА

Российские войска ведут регулярные обстрелы Донецкой области. Больше всего сегодня страдает Бахмутский район. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В результате вчерашнего обстрела частного сектора Бахмута один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Утром россияне нанесли два ракетных удара по жилым кварталам Нью-Йорка, одна из ракет попала рядом с детсадом. Информации о пострадавших пока нет», — сообщил Кириленко.

По его данным, в Звановской громаде обстрелы фактически не прекращаются, за сутки повреждено пять домов в Верхнекаменском и два в Звановке.

«Ночью было громко в Северской громаде. В городе один дом полностью уничтожен, еще один — поврежден. Без пострадавших. Также под обстрелами — Краматорский район. Сам Краматорск попал под ракетный удар сегодня утром: россияне попали в промзону. Без жертв», — проинформировал глава области.

Также, по его словам, три ракетных удара оккупанты нанесли по Константиновке, один человек ранен. Повреждено промышленное здание, частный дом, в нескольких окрестных жилых домах выбиты стекла.

В Черкасской громаде обстреляна Новониколаевка, повреждена крыша многоквартирного дома. Информация о пострадавших уточняется.

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