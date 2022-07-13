«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники

Детей из подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий вывозят в Россию для «патриотического» воспитания. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Более 50 детей из города Ровеньки отправились в Сыктывкар, 20 детей из Перевальского района — в Екатеринбург, 70 детей из Свердловска — в Самару для участия в проекте "Университетские профильные образовательные смены"», — перечислили правозащитники.



Кроме того, в «Восточной правозащитной группе» отметили, что оккупационная «власть» заявила, что на июль запланировано 33 поездки, в которых примут участие 2325 детей.



«Также представители РФ активно передают российские издания во временно оккупированные населенные пункты. Так, для школ и библиотек НВФ "Л-ДНР" было доставлено еще 110 тыс. книг из Ростова», — подчеркнули правозащитники.