Жителей Донетчины просят эвакуироваться из зоны боевых действий

Жителей Донетчины просят эвакуироваться из региона. Об этом сообщается на сайте Донецкой областной военной администрации.



«Для вывоза людей из зоны боевых действий подготовлено 395 тысяч мест – эвакуируйтесь вовремя… Только по маршруту следования эвакуационного поезда Покровск-Днепр-Львов таких мест более 150 тысяч», – говорится в сообщении.



Отмечено, что Краматорский горсовет обеспечивает возможность добраться до Покровска, на эвакуационный поезд, бесплатным автобусом, «Укрзализниця» осуществляет бесплатную перевозку пассажиров эвакуационным поездом.



Донецкая ОВА предоставила перечень и контакты громад, в которых можно разместиться бесплатно (по маршруту следования поезда) в областях: Днепропетровской (остановки на станциях – Днепр, Каменское, Пятихатки), Кировоградской (станции – Александрия и Знаменка; свободных мест – 52,2 тыс.), Черкасской (станции – Смела, Цветковое, Городище, Корсунь-Шевченковский; свободных мест – 38,8 тыс.), Винницкой (станции – Казатин, Винница; свободных мест – 1,4 тыс.) , Хмельницкой (станция Хмельницкий; свободных мест – 16,6 тыс.), Тернопольской (станции – Подволочиск, Тернополь; свободных мест – 32,1 тыс.) и Львовской (станции – Золочев, Красное, Львов; свободных мест – 11,4 тыс.).