Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Об этом говорится в сообщении ведомства.



В перечень входят 311 громад в девяти областях:

в Донецкой области — 66 громад;

Харьковской — 51;

Днепропетровской — 7;

Луганской — 37;

Запорожской — 53;

Херсонской — 49;

Николаевской — 24;

Сумской — 19;

Черниговской — пять.

В министерстве подчеркнули, что все переселенцы, которые переехали из перечисленных громад в иные регионы Украины, получат денежную помощь от государства.



Также в Минреинтеграции напомнили, что список не является фиксированным — он регулярно актуализируется.