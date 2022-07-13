Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Об этом говорится в сообщении ведомства.
В перечень входят 311 громад в девяти областях:
В министерстве подчеркнули, что все переселенцы, которые переехали из перечисленных громад в иные регионы Украины, получат денежную помощь от государства.
Также в Минреинтеграции напомнили, что список не является фиксированным — он регулярно актуализируется.