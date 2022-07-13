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Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях

13 июля 2022, 15:08

Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В перечень входят 311 громад в девяти областях:

  • в Донецкой области — 66 громад;
  • Харьковской — 51;
  • Днепропетровской — 7;
  • Луганской — 37;
  • Запорожской — 53;
  • Херсонской — 49;
  • Николаевской — 24;
  • Сумской — 19;
  • Черниговской — пять.

В министерстве подчеркнули, что все переселенцы, которые переехали из перечисленных громад в иные регионы Украины, получат денежную помощь от государства.

Также в Минреинтеграции напомнили, что список не является фиксированным — он регулярно актуализируется.

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