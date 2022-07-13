Нацбанк представил памятную монету, посвященную Военно-Морским силам ВСУ

Национальный банк Украины представил памятную монету номиналом в десять гривен, посвященную Военно-Морским силам Вооруженных сил Украины. Она вводится в обращение с 14 июля, передает ведомство.



«Посвящена отдельному виду Вооруженных сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооруженной агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины», — говорится в описании.



Отмечается, что на аверсе монеты размещены эмблема Военно-морских сил ВСУ, малый государственный герб Украины, на реверсе на фоне стилизованных волн изображены разные типы кораблей.



НБУ выпустил монету тиражом в миллион штук.