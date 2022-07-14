ВСУ отразили несколько штурмов на Донбассе, под Каменкой оккупанты имеют частичный успех — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия и обстрелы на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник ведет обстрелы вблизи населенных пунктов Барвенково, Дибровное, Курулька, Подоловка, Чеполь, Краснополье и Богородичное. Оккупант пытался вести штурм в направлении Курульки — успеха не имел, отошел.



На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестовое, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские военные отразили штурм в направлении Кодемы и Вершины.



На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Зафиксирован ряд обстрелов, а также авиаудары недалеко от Авдеевки и Каменки. Росийские войска наступали в направлении населенного пункта Каменка, имеют частичный успех.



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