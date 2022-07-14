В Херсонской ОВА сообщили о деоккупации 44 сел региона

Большая часть Херсонской области временно оккупирована войсками РФ, на данный момент от захватчиков освобождены 44 населенных пункта региона. Об этом заявил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

«Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. В настоящее время освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. В них очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома», - заявил он.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине.