Более десяти мощных взрывов прогремели в Николаеве

В Николаеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Более десяти мощных взрывов прогремело только что в Николаеве», — написал мэр.



Он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, и призвал не выходить из домов и укрытий.



Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что Россия атаковала два крупнейших университета в Николаеве.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89