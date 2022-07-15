Из-за обстрелов оккупантов на Донетчине погибли трое мирных жителей, семь человек ранены

В результате обстрелов со стороны российских сил за сутки погибли трое мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По данным руководителя ОВА, погибли люди в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще семь человек получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.



Также он сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения из-за обстрелов оккупантов в регионе погибли 612 мирных жителей, 1572 человека были ранены.

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