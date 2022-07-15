«ДНР»: За сутки в результате обстрелов погибли три мирных жителя

В результате обстрелов на оккупированной территории Донецкой области погибли три мирных жителя, 15 пострадали. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Также было повреждено 42 домостроения и объекта гражданской инфраструктуры.



Утверждается, что под обстрелами оказались Ворошиловский, Ленинский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, Александровка, Червоногвардейский район Макеевки, поселок Землянки, Ясиноватая и Минеральное, Докучаевск, Никитовский район Горловки, Новобахмутовка, Гольмовский, Зайцево и Пантелеймоновка.