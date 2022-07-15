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В ВСУ сообщили, что РФ использовала против Украины все типы ракет

15 июля 2022, 11:57

В ВСУ сообщили, что РФ использовала против Украины все типы ракет

Впервые в истории мировых войн Россия применила для ударов по Украине все виды своего ракетного вооружения. Об этом заявил на брифинге полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что нигде в мире такого еще не было, а ВСУ делает все возможное, чтобы отразить эти атаки.

К тому же Игнат сообщил, что оккупанты уже 2,5 месяца не залетают в воздушное пространство Украины и изменили тактику, действуя с территории Беларуси, России, Черного и Каспийского морей. Также он отметил, что российские войска ракетами прежде всего обстреливают гражданские объекты и мирное население.



В ВСУ также отмечают, что РФ перешла на ракеты советского производства, вместо современных типов.

«Многое уже говорится о том, что исчерпываются запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как Калибр. Противник экономит такую ​​высокоценную технику, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-39, Х- 31, которые все чаще применяются по разным направлениям», - сказал Юрий Игнат.

Напомним, в четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 23 человека, в том числе трое детей. 

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