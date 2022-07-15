«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ

Группировка «ЛНР» создает в Луганске так называемый общественный штаб, который будет заниматься проведением «референдума» о вхождении в состав РФ. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Ранее глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что присоединение оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей в состав России может состояться одновременно в июле.



16 июня «ЦИК ЛНР» приняла называемое постановление о порядке образования «избирательных участков, участков референдума».