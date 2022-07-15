Правоохранители идентифицировали 19 из 23-х погибших в результате ракетных обстрелов Винницы 14 июля. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



«Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет», - сообщил он.



14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростной установки ДНК, рассказал Клименко.



Глава Нацполиции проинформировал, что за медицинской помощью после ракетных обстрелов обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы, без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.