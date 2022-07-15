В Хмельницком 100 семей переселенцев решили выселить из общежития. Помогли правозащитники

В Хмельницком переселенцам сообщили, что они должны покинуть общежитие до августа. После вмешательства правозащитников процесс выселения приостановили. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).



«Массовое выселение переселенцев из общежитий и мест компактного расположения — одна из самых актуальных проблем, требующих немедленного решения. В наш фонд обращаются переселенцы, с просьбой помочь в этом вопросе, из разных областей Украины», — подчеркнули правозащитники.



В организации рассказали о ситуации с внутренне перемещенными лицами, которые проживают в общежитии профессионально-технического училища в Хмельницком. Людям сказали выехать до августа, потому что общежитие должны готовить к учебному году. Однако арендовать жилье по рыночным ценам у них нет возможности, а вернуться домой не могут из-за активных боевых действий. Некоторым уже возвращаться некуда, так как жилье разрушено.



Команда юристов «Право на защиту» отправилась в общежитие, где встретилась с жителями и руководством учреждения. Руководство пояснило, что таким образом выполняет приказ Министерства образования о подготовке к учебному году, поэтому и было объявлено о выселении.



Юристы с переселенцами подготовили коллективные обращения в Хмельницкий горсовет и областную гражданскую администрацию, где отметили, что принудительное выселение семей без предоставления альтернативного жилья является нарушением права на обеспечение временным жильем ВПЛ.



«Выселение приостановили. В настоящее время в общежитии остаются около 100 семей переселенцев из Донецкой, Луганской и других областей. Среди них есть семьи с детьми, а также лица с инвалидностью и социально незащищенные семьи», — отметили правозащитники.



В «Право на защиту» также рассказали, что Минреинтеграции направило письма руководителям структурных подразделений по вопросам образования с требованием срочно, до 25 июля, проработать вопрос перемещения таких ВПЛ во временное или социальное жилье с подходящими условиями.



Ранее сообщалось, что в Украине некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц. Такие действия в Минреинтеграции назвали абсолютно недопустимыми.