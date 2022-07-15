Горсовет: Из музея в Мариуполе оккупанты похитили оригиналы картин Куинджи и Айвазовского

Из разрушенного мариупольского музея имени Куинджи российские оккупанты похитили оригиналы картин Айвазовского, Куинджи и других художников. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.



Уточняется, что из музея похищены оригинал картины Ивана Айвазовского, две работы Николая Дубовского, работу Григория Калмыкова - посмертный портрет Куинджи 1910 года, бюст Архипа Куинджи от скульптора Владимира Беклемишева, три уникальных иконы конца 19 века, греческое Евангелие.



К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину в фондах музея имени Архипа Куинджи было более 2200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.



В экспозиции были представлены работы Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса, Ивана Марчука, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и его учеников.



Здание музея было построено в 1902 году. В разное время здесь размещались библиотека, исторический архив и фармакологические сады. Она пережила две мировые войны.



Во время обстрелов русских оккупантов в музее разрушена крыша, обрушилась стена и поврежден фасад.