Генштаб ВСУ: Войска РФ наступали на Донетчине — штурмы были отбиты

На Донетчине оккупанты предприняли ряд попыток штурма. Украинские военные отбросили их на прежние позиции. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник нанес авиаудар вблизи Богородичного.



Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровное, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.



На Донецком направлении оккупанты обстреляли районы Закотного, Северска, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия российской армии в направлении Спорное — Ивано-Дарьевка ВСУ успешно отбили.



На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка, вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Звановка, Семигорье.



В Генштабе подчеркнули, что попытки штурма в направлениях Доломитное — Новолуганское и Доломитное — Семигорье были неудачными. Как и в направлении Роты — Вершина. Противник отошел. После перегруппировки росармия возобновила наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей противник нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковлевка и Малиновка.