Как работникам «Азовстали» оформить пенсию без бумажных трудовых книжек: алгоритм действий

Завод «Азовсталь» во время боевых действий весной 2022 года. Фото: Мариупольский городской совет

На редакционную почту «Новостей Донбасса» пришло письмо от бывшего работника завода «Азовсталь». По его словам, руководство предприятия не вывезло из Мариуполя трудовые книжки. Поэтому часть работников не может подтвердить льготный стаж до 1999 года и оформить пенсию. Кроме того, якобы невозможно дистанционно получить увольнение с комбината. Для этого нужно приехать в Запорожье. «Новости Донбасса» сделали запрос в «Метинвест» и обратились к юристам, чтобы получить ответы на вопросы жителя Мариуполя.



«Метинвест» о трудовых книжках: «Чтобы вывезти такой объем документации, понадобилось бы около месяца»

«В июле прошла информация, что через горячую линию "Метинвеста" можно заказать справки о подтверждении стажа для оформления пенсии по спискам № 1 и № 2. Надо было указать отделение Новой почты и комбинат обещал отправить справки в течение 10 дней, доставка естественно за счет получателя. Люди начали массово заказывать. Каково же было удивление, когда поступили первые справки. Целый пакет документов. Так называемая справка в виде ответа на запрос, что подтверждающих документов нет, стаж подтвердить невозможно», — пишет бывший работник комбината.



По его словам, в компании ссылаются на боевые действия в Мариуполе, в результате чего уже с 26 февраля доступ к трудовым книгам сотрудников, материалам по аттестации рабочих мест и другим документам дирекции по персоналу был заблокирован.



В «Метинвесте» рассказали, что трудовые книжки находились в Мариуполе в жаропрочных шкафах с целью их сохранности во время бытовых пожаров, вывезти их действительно не успели.



«Ни дня армия РФ не открыла гуманитарный коридор для вывоза даже людей, не говоря уже о любых документах или ценностных вещах. Если говорить о первичной документации, то это табели учета рабочего времени за 10 лет по каждому сотруднику, приказы об аттестации рабочих мест, карты условий труда, распоряжения, что хранилось непосредственно в цехах меткомбината «Азовсталь». Чтобы вывезти такой объем документации, понадобилось бы около месяца. В условиях активных боевых действий, происходивших в окруженном Мариуполе, сделать это физически было невозможно», - подчеркивают в «Метинвесте».



«Работникам мариупольских предприятий при увольнении выдают выписку о трудовой деятельности»

Компания «Метинвест» в вопросе трудовых книг ссылается на закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме» от 5 февраля 2021 года. Согласно документу, в течение пяти лет трудовые книжки должны быть оцифрованы.



«Эта работа постепенно проводится на всех предприятиях Группы Метинвест. Каждый работник в качестве альтернативы трудовой книжке, согласно Закону Украины, может заказать справку о трудовой деятельности, куда войдут все периоды его работы на предприятии в электронном виде и в бумажном, заверенную «мокрой» печатью. Для этого нужно обратиться на горячую линию Группы Метинвест по телефону 800 605 000 для украинских номеров и +380564004444 для зарубежных номеров», - отмечают в пресс-службе.



В «Метинвест» добавили, что работникам мариупольских предприятий при увольнении выдают выписку о трудовой деятельности. Она содержит информацию о стаже, включая период до 2000 года. Им нужно лишь находится на подконтрольной Украине территории. Пресс-служба подчеркивает, что вся первичная документация есть в оцифрованном виде. В тоже время есть нюансы, которые касаются стажа для начисления пенсий.



«В соответствии с полученным от Минсоцполитики Украины ответом, факты для зачисления периода работы в стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, могут быть подтверждены только первичными документами предприятия. Инспектор Пенсионного Фонда Украины должен проверить лично бумажную документацию. Поэтому, при отсутствии доступа к трудовым книжкам, результатам аттестации и архива документов по кадровым вопросам, на предприятии исключается возможность предоставлять работникам справки в соответствии с пунктом 20 Порядка №637», — отвечают в пресс-службе «Метинвеста».



Как подтвердить стаж без трудовой книги

В общественной организации «Трудовые инициативы» «Новостям Донбасса» рассказали, что страховой стаж можно подтвердить данными из Реестра застрахованных лиц.



При отсутствии трудовой книжки подтверждением страхового стажа являются:



справки с предприятия, архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы; выписки из приказов;

личные счета и сведения на выдачу заработной платы; данные из Реестра застрахованных лиц;

трудовые договоры и сделки; другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

«Также необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины по месту жительства для предоставления информации о периоде работы, за который необходимо подтвердить страховой стаж. После чего специалистом сервисного центра будет направлен запрос в учреждение, организацию, предприятие, где проходила трудовая деятельность заявителя. Рекомендуем работнику обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения более подробной консультации», — говорят в организации «Трудовые инициативы».



Эксперты подчеркивают, что если работник находится на временно оккупированной территории, то для оформления пенсии он может онлайн обратиться в Пенсионный фонд или через Дию. Кроме этого, есть горячая линия ПФУ.



До начала полномасштабного вторжения на металлургическом комбинате «Азовсталь» работало около 11 тысяч сотрудников. В «Метинвесте» рассказали, что все мариупольские работники за февраль и март получили полную заработную плату. В апреле начался режим простоя и азовстальцам стали начислять ⅔ от ставки. В том числе и тем, кто остается в Мариуполе либо выехал в Россию. Им деньги начисляют, но, чтобы их снять, нужно выехать на подконтрольную Украине территорию.



В компании заявили, что ведут работу по трудоустройству и адаптации тех, кто уехал из Мариуполя. В тоже время, по информации пресс-службы, из более 15 тысяч выехавших металлургов, новую работу нашли около 1000 человек. В «Метинвесте» подчеркивают: с 16 июня принято решение приостановить трудовые отношения с теми, кто не трудоустроен на других работающих активах компании.



«Это вынужденный шаг, ставший следствием всех предыдущих событий и в первую очередь – российской агрессии против Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

