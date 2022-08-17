Як працівникам «Азовсталі» оформити пенсію без паперових трудових книжок: алгоритм дій

Завод "Азовсталь" під час бойових дій навесні 2022 року. Фото: Маріупольська міська рада

На редакційну пошту «Новин Донбасу» надійшов лист від колишнього працівника заводу «Азовсталь». За його словами, керівництво підприємства не вивезло із Маріуполя трудові книжки. Тому частина працівників не може підтвердити пільговий стаж до 1999 року та оформити пенсію. Крім того, нібито неможливо дистанційно отримати звільнення з комбінату. Для цього треба приїхати до Запоріжжя. «Новини Донбасу» зробили запит до «Метінвесту» та звернулися до юристів, щоб отримати відповіді на запитання мешканця Маріуполя.



«Метінвест» про трудові книжки: «Щоб вивезти такий обсяг документації, знадобилося б близько місяця»

«У липні пройшла інформація, що через гарячу лінію "Метінвесту" можна замовити довідки про підтвердження стажу для оформлення пенсії за списками №1 та №2. Треба було вказати відділення Нової пошти та комбінат обіцяв відправити довідки протягом 10 днів, доставка звісно за рахунок отримувача. Люди почали масово замовляти. Яке ж було здивування, коли надійшли перші довідки. Цілий пакет документів. Так звана довідка у вигляді відповіді на запит, що документів, що підтверджують, немає, стаж підтвердити неможливо», — пише колишній працівник комбінату.



За його словами, у компанії посилаються на бойові дії в Маріуполі, внаслідок чого вже з 26 лютого доступ до трудових книг співробітників, матеріалів з атестації робочих місць та інших документів дирекції з персоналу було заблоковано.



У «Метінвесті» розповіли, що трудові книжки перебували в Маріуполі в жароміцних шафах з метою їхньої безпеки під час побутових пожеж, а вивезти їх справді не встигли.



«Жодного дня армія РФ не відкрила гуманітарний коридор для вивезення навіть людей, не кажучи вже про будь-які документи чи цінні речі. Якщо говорити про первинну документацію, то це табелі обліку робочого часу за 10 років за кожним співробітником, накази про атестацію робочих місць, карти умов праці, розпорядження, що зберігалося безпосередньо в цехах меткомбінату "Азовсталь". Щоб вивезти такий обсяг документації, знадобилося близько місяця. В умовах активних бойових дій, що відбувалися в оточеному Маріуполі, зробити це фізично було неможливо», — наголошують у «Метінвесті».

«Працівникам маріупольських підприємств під час звільнення видають виписку про трудову діяльність»

Компанія «Метінвест» у питанні трудових книг посилається на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 5 лютого 2021 року. Згідно з документом, протягом п'яти років трудові книжки мають бути оцифровані.



«Ця робота поступово проводиться на всіх підприємствах Групи Метінвест. Кожен працівник як альтернатива трудовій книжці, згідно із Законом України, може замовити довідку про трудову діяльність, куди увійдуть усі періоди його роботи на підприємстві в електронному вигляді та у паперовому, засвідчену "мокрою" печаткою. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію Групи Метінвест за телефоном 800 605 000 для українських номерів та +380564004444 для закордонних номерів», — зазначають у прес-службі.



У «Метінвесті» додали, що працівникам маріупольських підприємств при звільненні видають виписку про трудову діяльність. Вона містить інформацію про стаж, включаючи період до 2000 року. Їм потрібно лише перебувати на підконтрольній Україні території. Прес-служба наголошує, що вся первинна документація є в оцифрованому вигляді. Водночас є нюанси щодо стажу для нарахування пенсій.



«Відповідно до отриманої від Мінсоцполітики України відповіді, факти для зарахування періоду роботи до стажу, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, можуть бути підтверджені лише первинними документами підприємства. Інспектор Пенсійного Фонду має перевірити особисто паперову документацію. Тому за відсутності доступу до трудових книжок, результатів атестації та архіву документів з кадрових питань на підприємстві виключається можливість надавати працівникам довідки відповідно до пункту 20 Порядку №637», — відповідають у прес-службі «Метінвесту».



Як підтвердити стаж без трудової книги

У громадській організації «Трудові ініціативи» «Новинам Донбасу» розповіли, що страховий стаж можна підтвердити даними з Реєстру застрахованих осіб.



За відсутності трудової книжки підтвердженням страхового стажу є:



довідки з підприємства, архівних установ із обов'язковим посиланням на первинні документи; виписки із наказів;

особисті рахунки та відомості на видачу заробітної плати; дані з Реєстру застрахованих осіб;

трудові договори та угоди; інші документи, які містять інформацію про періоди роботи.

«Також необхідно звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України за місцем проживання для надання інформації про період роботи, за який необхідно підтвердити страховий стаж. Після цього спеціалістом сервісного центру буде направлено запит до установи, організації, підприємства, де проходила трудова діяльність заявника. Рекомендуємо працівникові звернутися до Пенсійного фонду України для отримання більш детальної консультації», — кажуть в організації «Трудові ініціативи».



Експерти наголошують, що якщо працівник перебуває на тимчасово окупованій території, то для оформлення пенсії він може онлайн звернутися до Пенсійного фонду або через «Дію». Окрім цього, є гаряча лінія ПФУ.



На початок повномасштабного вторгнення на металургійному комбінаті «Азовсталь» працювало близько 11 тисяч співробітників. У «Метінвесті» розповіли, що всі маріупольські працівники за лютий та березень отримали повну заробітну плату. У квітні почався режим простою і азовстальцям почали нараховувати ⅔ від ставки. У тому числі й тим, хто залишається в Маріуполі або виїхав до Росії. Їм гроші нараховують, але щоб їх зняти, потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію.



У компанії заявили, що ведуть роботу з працевлаштування та адаптації тих, хто виїхав із Маріуполя. Водночас, за інформацією прес-служби, з понад 15 тисяч металургів, що виїхали, нову роботу знайшли близько 1000 осіб. У «Метінвесті» наголошують: з 16 червня ухвалено рішення призупинити трудові відносини з тими, хто не працевлаштований на інших працюючих активах компанії.



«Це вимушений крок, який став наслідком усіх попередніх подій і в першу чергу — російської агресії проти України», — наголосили в прес-службі.

