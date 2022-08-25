Полгода войны: Каких целей достигла Россия и что удалось отвоевать Украине

Фраза «Русский военный корабль, иди...» стала одним из символов войны. Фото: «Укрпочта»

24 августа 2022 года — ровно полгода со дня полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины. Британская разведка подытожила «достижения» РФ за этот период. Что планировал Кремль в так называемой «спецоперации» и чего в результате достиг, какую судьбу пророчили Украине мировые лидеры и политики, и благодаря чему ВСУ удерживают свои позиции — в материале «Новостей Донбасса».



«Возьмем Киев за три дня», «Закройте небо», «Русский военный корабль, иди на@@й», «Чернобаевка — 26», а «Азов — сталь» — за полгода полномасштабного вторжения России на территорию Украины эти фразы стали символами «большой войны».

«Ехали с парадной формой, собирались праздновать возрождение СССР 2.0»

«Вот эти совершенно бешеные темпы, которыми они шли первые три дня, парадная форма, которая лежала, все росгвардейцы, которые ехали с казаками — собственно, все это нам говорит о том, что в первые две недели Кремль планировал взять Киев. И провести парад на Крещатике», — отметила российский политический аналитик, главред портала After Empire Ольга Курносова.



24 февраля Россия напала на Украину сразу с девяти направлений с использованием ракет, авиации и десанта. Главная задача — уничтожить Украину как самостоятельное государство и поставить у власти марионеточное правительство. 27 февраля — день Февральской революции по старому стилю, идеальная дата, по версии Кремля, чтобы отпраздновать возрождение СССР 2.0. Где Украина является ключевым звеном.



«Если Украину подчинить, если на месте Украины создать одно из марионеточных государств, тогда все остальные попадают в состав СССР-2 автоматически. Беларусь — понятно, она уже оккупирована. Казахстан, Грузия, Узбекистан и все остальные страны — это все уже, считалось, автоматически последует за Украиной. Потому что за Украиной держалась идея независимости на протяжении последних 30 лет», — пояснил «Новостям Донбасса» военный эксперт Виктор Самусь.

Россия ослабила свои позиции

Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции, а также состояние армии по сравнению с ситуацией до вторжения, сообщает британская разведка.



Из так называемых успехов — заняли почти всю Луганскую область, частично Донецкую, выжгли Мариуполь, оккупировали часть Херсонской и Запорожской областей, включая города Херсон и Мелитополь.



«Получили часть занятых российскими войсками, правда, они называют их не российскими войсками, они называют "войска союзников". Это "Л/ДНР" + Россия — это называется "войска союзников"», — рассказала Курносова.



В первые месяцы войны в Киевской и Сумской области российские войска вообще застряли без логистики, ротации и снабжения. В итоге сбежали, чтобы сохранить силы для захвата Донбасса. Та же история с попыткой взятия Харькова и неудачной высадкой морского десанта в Одессе.



«Когда пошла первая высадка десанта на Гостомель, на Васильков, и там эти десанты начали просто уничтожаться, Россия настолько не понимала, что происходит, что они продолжали отправлять следующие волны десанта. Первая волна потеряла связь с командованием — они думали, что просто нет связи. Они отправляли и дальше, не понимая, что они просто уничтожаются», — отметил Самусь.

ВСУ отбили часть территорий

Если посмотреть сейчас на карту боевых действий — часть оккупированных территорий уже деоккупирована силами ВСУ. Даже на Донбассе продвижение России закончилось на оккупации Северодонецка и Лисичанска. Российская армия после так называемой «большой битвы» за Донбасс стала заметно сбавлять обороты. Тем временем, Украина получила ленд-лиз и начались поставки западного оружия.



«Они другого поколения. Это вооружение, которое позволяет Украине воевать ассиметрично. Понятно, в симметричной войне с Россией Украине не победить. Россия просто больше в несколько раз по всем показателям, в том числе военным показателям», — пояснил военный эксперт.



Еще одна причина стойкости Украины — узаконивание территориальной обороны, без которой Харьков и Киев могли бы не устоять, говорит Виктор Самусь. Ведь именно в этих городах активнее всего работали российские диверсионно-разведывательные группы. Ну и решающий фактор в том, что президент Украины Владимир Зеленский не сбежал, а остался бороться вместе с народом.



Главная ошибка Кремля в том, что его завсегдатаи думали, что Украина просто не сможет воевать и что ей банально нечем будет защищаться. Именно поэтому Россия не провела мобилизацию перед началом так называемой «спецоперации», посчитав этот факт нецелесообразным, говорит военный эксперт. На Украину пошло 170-тысячное войско, которого не хватило на эту войну.



«Или в России разведка очень некачественная, то есть она не смогла донести до руководства реальную информацию о реальном состоянии дел, или возможно, это была качественная разведка. И развединформация доносилась до руководства страны, но уже на уровне президента и Минобороны — она искажалась», — сообщил Самусь.



Если бы Россия реально оценивала обстановку, она бы не начала эту так называемую «военную операцию», говорят эксперты. Так как на деле возможности РФ не отвечают поставленным целям. Потери личного состава, по данным Минобороны Украины, — 45 тысяч человек.



«Сергей Шойгу, министр обороны, в очередной раз сказал, почему армия продвигается так медленно. Вот вы не поверите, но все потому, что армия очень аккуратно относится к мирному населению, чтобы оно не пострадало», — рассказала главред портала After Empire.

Благодаря чему держатся украинцы

Украинцы держатся шесть месяцев, потому что готовилась к любому развитию событий, говорят эксперты. За это время ВСУ уничтожили российской военной техники на 16,6 миллиарда долларов, не считая ракет — таковы оценки журнала Forbes.



Наибольшей потерей России стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» стоимостью 750 миллионов долларов, который в середине апреля затопили украинские ракеты «Нептун». Второй дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 миллионов долларов, который силы ПВО Украины сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.



Российские СМИ при этом любят рассказывать о колоссальных потерях украинской армии, часто, мягко говоря, не попадая в цифры.



«Например, самолетов уже "уничтожено" в три раза больше, чем их изначально было в Украине в принципе. То количество HIMARS, которое "уничтожили", тоже, по-моему, больше, чем поставили. И так во всем. Поэтому то, что уничтожено из российских вооружений, никто не говорит», — сообщила Курносова.



Украинцы воюют за свою землю, за свою Родину. Недавно пенсионера с Черниговщины наградили медалью за то, что он помог сбить российский самолет из обычного ружья. Боевой дух в Украине не падает, а наоборот, только крепнет, даже на оккупированных территориях.

Как россияне относятся к войне

В России же народ, такое впечатление, не отдает себе отчета в происходящем. Но прозрение уже скоро.



«Экономическое состояние России ухудшается, понятно, что благосостояние людей ухудшается. Собственно, это именно то, что позволит им выйти из реальности виртуальной, в которой они сейчас находятся, глядя в телевизор на Соловьева — в реальность ту, которая есть за своим собственным окном. В ту, где они ходят в магазин», — поделилась российский политический аналитик.



В России нарастают антивоенные настроения, но это, как правило, одиночные высказывания или пикеты. За открытую позицию почти каждый день кого-то арестовывают. Курносова напомнила, в частности, о недавнем задержании известного политика Евгения Ройзмана.



«Против него возбудили уголовное дело о дискредитации ВС, поэтому люди высказываться боятся», — сказала она.



Людям проще смириться и говорить, что живут не хуже, чем раньше.



Вот как москвичи трактуют результаты полугода войны:

Эмиль: «Люди так же отдыхают, так же едят, так же гуляют, так же тратят. Сейчас все нормализовалось, на мой взгляд… Скорей всего не у нас будет зима холодная, как я понимаю»;

Василий: «Ничего не изменилось, за ценами не следим, не следим за новостями. Путешествуем по России, все чудесно»;

Анжелика: «У меня были проблемы с поступлением из-за этой ситуации. Планировала обучаться за границей, теперь такой возможности нет, к сожалению, для российских абитуриентов».

Жители России, хоть и отмалчиваются по большей части, но уже лично на себе чувствуют действие санкций: и торговые марки уходят, и цены растут. И наверняка россияне задумываются: насколько это все затянется. Судя по прогнозам — надолго, только если политическая ситуация не начнет меняться благодаря переговорам. И, если Европа переживет эту зиму и полностью откажется от энергозависимости от России, война закончится быстрее, говорят эксперты. А пока — Путин получает обратный результат от того, что запланировал.