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До $850 миллионов могут стоить уничтоженные в Крыму самолеты — Forbes

12 августа 2022, 12:37

До $850 миллионов могут стоить уничтоженные в Крыму самолеты — Forbes

Различные источники сообщают, что на аэродроме «Саки» вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму 9 августа были уничтожены от 8 до 24 единиц российской авиатехники — преимущественно истребители и разведчики. Их общая стоимость — 650 — 850 миллионов долларов, подсчитал украинский Forbes.

«За несколько часов до взрывов американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома — на них видно, что вблизи аэродрома стояло более 20 самолетов. Преимущественно истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, один тяжелый военно-транспортный Ил-76 и несколько вертолетов, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат», — отмечает издание.

Также сообщается, что на снимках после взрыва видно значительное количество уничтоженной и поврежденной техники, разрушения получили технические здания.

Приблизительная стоимость российских военных самолетов:

  • Су-30СМ — 50 миллионов долларов;
  • Су-24МР — 6 миллионов долларов;
  • Ил-76 — 86 миллионов долларов.

Forbes в своих расчетах опирается на различные источники. К примеру, президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 10 августа сказал, что Россия потеряла на аэродроме «Саки» девять военных самолетов. Аналогичное количество приводят украинские расследователи «Схем».

Ранее сообщалось, что в Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.

В Минобороны России заявили, что на аэродроме «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Утверждалось, что в результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Позже подконтрольный РФ «Минздрав» Крыма сообщил о пяти пострадавших, включая ребенка. Их доставили в больницу. А «глава» Крыма Аксенов уточнил, что один человек погиб. Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 14.

Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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