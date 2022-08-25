Пів року війни: Яких цілей досягла Росія та що вдалося відвоювати Україні

Фраза «Російський військовий корабель, йди...» стала одним із сімволів війни. Фото: «Укрпошта»

24 серпня 2022 — пів року від дня повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ на територію України. Британська розвідка підсумувала «досягнення» РФ за цей період. Що планував Кремль у так званій «спецоперації» та чого в результаті досяг, яку долю пророкували Україні світові лідери та політики, і завдяки чому ЗСУ утримують свої позиції — у матеріалі «Новин Донбасу».



«Візьмемо Київ за три дні», «Закрийте небо», «Російський військовий корабель, йди на х@@», «Чорнобаївка — 26», а «Азов — сталь» — за пів року повномасштабного вторгнення Росії на територію України ці фрази стали символами «великої війни».







«Їхали з парадною формою, збиралися святкувати відродження СРСР 2.0»

«Ось ці шалені темпи, якими вони йшли перші три дні, парадна форма, яка лежала, усі росгвардійці, які їхали з козаками — власне, все це нам говорить про те, що у перші два тижні Кремль планував взяти Київ. І провести парад на Хрещатику», — зазначила російська політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова.



24 лютого Росія напала на Україну одразу з дев'яти напрямків із використанням ракет, авіації та десанту. Головне завдання — знищити Україну як самостійну державу та поставити при владі маріонетковий уряд. 27 лютого — день Лютневої революції за старим стилем, ідеальна дата, за версією Кремля, щоб відсвяткувати відродження СРСР 2.0. Де Україна є ключовою ланкою.



«Якщо Україну підпорядкувати, якщо на місці України створити одну з маріонеткових держав, тоді всі інші потраплять до складу СРСР-2 автоматично. Білорусь — зрозуміло, вона вже окупована. Казахстан, Грузія, Узбекистан та всі інші країни — це все вже, вважалося, автоматично піде за Україною. Бо за Україною трималася ідея незалежності протягом останніх 30 років», — пояснив «Новинам Донбасу» військовий експерт Віктор Самусь.

Росія послабила свої позиції

Росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції, а також стан армії порівняно із ситуацією до вторгнення, повідомляє британська розвідка.



З так званих успіхів — зайняли майже всю Луганську область, частково Донецьку, випалили Маріуполь, окупували частину Херсонської та Запорізької областей, зокрема міста Херсон та Мелітополь.



«Отримали частину зайнятих російськими військами, щоправда, вони називають їх не російськими військами, вони називають "війська союзників". Це "Л/ДНР" + Росія — це називається "війська союзників"», — розповіла Курносова.



У перші місяці війни у Київській та Сумській області російські війська взагалі застрягли без логістики, ротації та постачання. Зрештою втекли, щоб зберегти сили для захоплення Донбасу. Та сама історія зі спробою взяття Харкова та невдалою висадкою морського десанту в Одесі.



«Коли пішла перша висадка десанту на Гостомель, Васильків, і там ці десанти почали просто знищуватися, Росія настільки не розуміла, що відбувається, що вони продовжували відправляти наступні хвилі десанту. Перша хвиля втратила зв'язок із командуванням — вони думали, що просто немає зв'язку. Вони відправляли й надалі, не розуміючи, що вони просто знищуються», — зазначив Самусь.

ЗСУ відбили частину територій

Якщо подивитися зараз на карту бойових дій, то частина окупованих територій уже деокупована силами ЗСУ. Навіть на Донбасі просування Росії закінчилося на окупації Сєвєродонецька та Лисичанська. Російська армія після так званої «великої битви» за Донбас стала помітно зменшувати оберти. Тим часом Україна отримала ленд-ліз та почалися постачання західної зброї.



«Вони іншого покоління. Це озброєння, яке дозволяє Україні воювати асиметрично. Зрозуміло, що у симетричній війні з Росією Україні не перемогти. Росія просто більше в кілька разів за всіма показниками, зокрема військовими показниками», — пояснив військовий експерт.



Ще одна причина стійкості України — узаконення територіальної оборони, без якої Харків та Київ могли б не встояти, каже Віктор Самусь. Адже саме у цих містах найактивніше працювали російські диверсійно-розвідувальні групи. Та й вирішальний чинник у тому, що президент України Володимир Зеленський не втік, а залишився боротися разом з народом.



Головна помилка Кремля в тому, що його завсідники думали, що Україна просто не зможе воювати та що їй банально не буде чим захищатися. Саме тому Росія не провела мобілізацію перед початком так званої «спецоперації», вважаючи цей факт недоцільним, каже військовий експерт. На Україну пішло 170-тисячне військо, якого не вистачило на цю війну.



«Або в Росії розвідка дуже неякісна, тобто вона не змогла донести до керівництва реальну інформацію про реальний стан справ, або, можливо, це була якісна розвідка. І розвідінформація доносилася до керівництва країни, але вже на рівні президента та Міноборони вона перекручувалась», — повідомив Самусь.



Якби Росія реально оцінювала обстави, вона не почала б цю так звану «військову операцію», кажуть експерти. Оскільки насправді можливості РФ не відповідають поставленим цілям. Втрати особового складу, за даними Міноборони України, — 45 тисяч осіб.



«Сергій Шойгу, міністр оборони, вкотре сказав, чому армія просувається так повільно. Ось ви не повірите, але все тому, що армія дуже акуратно ставиться до мирного населення, щоб воно не постраждале», — розповіла головна редакторка порталу After Empire.

Завдяки чому тримаються українці

Українці тримаються шість місяців, бо готувалася до будь-якого розвитку подій, кажуть експерти. За цей час ЗСУ знищили російську військову техніку на 16,6 мільярда доларів, не рахуючи ракет — такі оцінки журналу Forbes.



Найбільшою втратою Росії став флагман Чорноморського флоту — ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 мільйонів доларів, який у середині квітня затопили українські ракети «Нептун». Другою дорогою втратою росіян був десантний літак Іл-76 за 86 мільйонів доларів, який сили ППО України збили наприкінці лютого в небі над Васильковом Київської області.



Російські ЗМІ при цьому люблять розповідати про колосальні втрати української армії, часто, м'яко кажучи, промахуючись з цифрами.



«Наприклад, літаків уже "знищено" втричі більше, ніж спочатку було в Україні в принципі. Та кількість HIMARS, яку "знищили", теж, на мою думку, більша, ніж поставили. І так у всьому. Тому те, що знищено з російських озброєнь, ніхто не каже», — повідомила Курносова.



Українці воюють за свою землю, за Батьківщину. Нещодавно пенсіонера з Чернігівщини нагородили медаллю за те, що він допоміг збити російський літак зі звичайної рушниці. Бойовий дух в Україні не падає, а навпаки, лише міцніє, навіть на окупованих територіях.

Як росіяни ставляться до війни

У Росії ж народ, таке враження, не усвідомлює того, що відбувається. Але прозріння вже скоро.



«Економічний стан Росії погіршується, зрозуміло, що добробут людей погіршується. Власне, це саме те, що дозволить їм вийти з віртуальної реальності, в якій вони зараз знаходяться, дивлячись у телевізор на Соловйова — в реальність ту, яка є за своїм власним вікном. У ту, де вони ходять до магазину», — розповіла російська політична аналітикиня.



У Росії наростають антивоєнні настрої, але це, як правило, поодинокі висловлювання чи пікети. За відкриту позицію майже щодня когось заарештовують. Курносова нагадала, зокрема, про нещодавнє затримання відомого політика Євгена Ройзмана.



«Проти нього порушили кримінальну справу щодо дискредитації ВС, тому люди висловлюватися бояться», — сказала вона.



Людям простіше змиритися та говорити, що живуть не гірше, ніж раніше.



Ось як москвичі трактують результати пів року війни:

Еміль: «Люди так само відпочивають, так само їдять, так само гуляють, так само витрачають. Зараз все нормалізувалося, на мій погляд… Швидше за все, не у нас буде зима холодна, як я розумію»;

Василь: «Нічого не змінилося, за цінами не стежимо, не стежимо за новинами. Мандруємо Росією, все чудово»;

Анжеліка: «У мене були проблеми з вступом через цю ситуацію. Планувала навчатися за кордоном, наразі такої можливості немає, на жаль, для російських абітурієнтів».

Жителі Росії, хоч і відмовчуються здебільшого, але вже на собі відчувають дію санкцій: і торгові марки йдуть, і ціни зростають. І, напевно, росіяни замислюються: наскільки це все затягнеться. Судячи з прогнозів, надовго, лише якщо політична ситуація не почне змінюватись завдяки переговорам. І якщо Європа переживе цю зиму та повністю відмовиться від енергозалежності від Росії, війна закінчиться швидше, кажуть експерти. А поки що Путін отримує зворотний результат від того, що планував.