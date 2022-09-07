Для чего Минобороны отсрочило постановку украинок на воинский учет

Постановку женщин на воинский учет отложили на год. Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины отсрочило на год постановку женщин на воинский учет. За это время в ведомстве, возможно, сократят список специальностей, которые подлежат мобилизации. Также регистрацию в военкоматах могут сделать добровольной. В причинах отсрочки разбирались «Новости Донбасса».



Отсрочка для изменений в закон

Украинки и их постановка на воинский учет стали одной из главных тем, которые обсуждают в последние дни. Причем, в первую очередь этот вопрос интересует, судя по всему, россиян. В пропагандистских СМИ рассказывают, кому с 1 октября якобы должны запретить выезд за границу и подчеркивают, что мобилизация коснется практически каждой украинки, хотя это не так. Теперь у российской стороны, по крайне мере на год, отобрали тему для манипуляций.



Еще 11 октября 2021 года министерство обороны Украины опубликовало приказ №313, обязывающий женщин стать на воинский учет. Речь идет о тех, чьи профессии родственны 14 военно-учетным специальностям — их около ста. Согласно документу, миллионы женщин с 18 до 60 лет — медики, повары, журналисты и многие другие должны встать на учет в военкомат с 1 октября.



Чем ближе была эта дата, тем более острые дискуссии разгорались в этом вопросе. В Минобороны подчеркивали: паниковать рано. Якобы ведомство не будет ставить на учет абсолютно всех, чья специальность есть в приказе.



«На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности», — комментирует вопрос заместитель министра обороны Анна Маляр.



Маляр говорит о законе «О воинской обязанности и военной службе». На своей странице в Фейсбук замминистра отмечала, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в этот документ, которыми постановка на воинский учет для женщин станет добровольной. В тоже время народная депутатка Марьяна Безуглая подчеркивала: предложения в виде законопроекта от Минобороны в парламент не поступали.



Сложность в том, что Минобороны, как исполнительная власть, не обладает правом законодательной инициативы. Единственное, что ведомство могло предпринять, — это действительно, как и пишет Марьяна Безуглая, создать новый приказ, в котором перенести сроки обязательной постановки женщин на воинский учет. Это даст временной люфт, чтобы внести изменения в действующее законодательство. Собственно, именно это министерство обороны и сделало.



«Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ сегодня, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников», — сообщает пресс-служба ведомства.



Анна Маляр, в свою очередь, добавила, что этот приказ не изменяет нормы действующего законодательства, но он позволит парламенту доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.



«Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин не существует», – объяснила Анна Маляр.



Учет будет добровольным, если парламент проголосует за законопроект

Что до изменений в законе, то основное, о чем говорят нардепы, представители Минобороны и Генштаба, — это добровольность постановки на учет.



Еще осенью 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6482, который делает воинский учет женщин добровольным. Документ вносит изменения в статью 1 закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе». В нем отмечается, что женщины могут становится на учет по собственному желанию. Исключение составляют лишь те, чья специальность связана с медициной. Зимой документ был отклонен.



5 сентября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепы решили поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений. Тогда Минобороны, по словам Марьяны Безуглой, под протокол отметило, что дата 1 октября в любом случае будет изменена. В тоже время народная депутатка Роксолана Пидласа добавила, что комитет нацбезопасности и обороны одобрил в первом чтении законопроект №6482. Теперь все зависит от голосования в зале парламента. После отсрочки Минобороны у народных избранников есть год, чтобы одобрить или отклонить решение. Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти все необходимые этапы на пути принятия закона.



Украинки могут выезжать за границу

По данным ООН, из Украины выехало 7,5 миллиона граждан. В основном, это женщины с детьми. Из-за вероятной постановки выехавших на воинский учет за границей также возникало много вопросов. Теперь, по крайне мере на год, их решение можно отложить.



«Из этого сделали большой хайп. Хотя нужно было раньше инициировать изменения в закон. Нужно было разработать нормальный законопроект. Определиться с перечнем женских профессий, которые нужно включить в мобилизационный учет. И нужно было просто перенести дату приказа, отсрочив его до того периода, когда Верховная Рада решит этот вопрос. Это все решается в автоматическом рабочем режиме буквально за несколько дней», — комментирует военный эксперт Владимир Мартыненко.



Помимо отсрочки необходимости постановки на воинский учет, в министерстве обороны в очередной раз подчеркнули: запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

