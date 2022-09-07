Для чого Міноборони відстрочило постановку українок на військовий облік

Постановку жінок на військовий облік відклали на рік. Фото: president.gov.ua

Міністерство оборони України відстрочило на рік постановку жінок на військовий облік. За цей час у відомстві, можливо, скоротять список спеціальностей, що підлягають мобілізації. Також реєстрацію у військкоматах можуть зробити добровільною. У причинах відстрочки розбиралися «Новини Донбасу».



Відстрочка для змін до закону

Українки та їхня постановка на військовий облік стали однією з головних тем, які обговорюють в останні дні. Причому насамперед це питання цікавить, зважаючи на все, росіян. У пропагандистських ЗМІ розповідають, кому з 1 жовтня нібито мають заборонити виїзд за кордон і наголошують, що мобілізація торкнеться практично кожної українки, хоч це не так. Тепер у російської сторони принаймні на рік відібрали тему для маніпуляцій.



Ще 11 жовтня 2021 року міністерство оборони України опублікувало наказ №313, який зобов'язує жінок стати на військовий облік. Йдеться про тих, чиї професії споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями — їх близько ста. Згідно з документом, мільйони жінок з 18 до 60 років — медики, кухарі, журналісти та багато інших мають стати на облік до військкомату з 1 жовтня.



Чим ближче була ця дата, тим гостріші дискусії розгорялися у цьому питанні. У Міноборони наголошували: панікувати зарано. Нібито відомство не ставитиме на облік всіх, чия спеціальність є в наказі.



«На сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас для Збройних Сил залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок та скоротить перелік до оптимальної потреби», — коментує питання заступник міністра оборони Ганна Маляр.



Маляр говорить про закон «Про військовий обов'язок та військову службу». На своїй сторінці у Фейсбук заступник міністра зазначала, що Міноборони розробило та передало до Верховної Ради пропозиції змін до цього документа, якими постановка на військовий облік для жінок стане добровільною. Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла наголошувала: пропозиції у вигляді законопроекту від Міноборони до парламенту не надходили.



Складність у тому, що Міноборони, як виконавча влада, не має права законодавчої ініціативи. Єдине, що відомство могло зробити, — це справді, як пише Мар'яна Безуглая, створити новий наказ, у якому перенести терміни обов'язкової постановки жінок на військовий облік. Це дасть тимчасовий люфт, щоб внести зміни до чинного законодавства. Власне, саме це міністерство оборони й зробило.



«Міноборони, у межах повноважень, підготувало наказ, яким у черговий раз відстрочив терміни взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ сьогодні, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Рєзніков», - повідомляє прес-служба відомства.



Ганна Маляр, у свою чергу, додала, що цей наказ не змінює норми чинного законодавства, але він дозволить парламенту доопрацювати та внести зміни до законодавства, щоб урегулювати це питання.



«Робота у комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому жодної паніки та зради. Жодних обмежень для жінок не існує», – пояснила Ганна Маляр.



Облік буде добровільним, якщо парламент проголосує за законопроект

Щодо змін у законі, то основне, про що говорять нардепи, представники Міноборони та Генштабу — це добровільність постановки на облік.



Ще восени 2021 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №6482, який робить військовий облік жінок добровільним. Документ вносить зміни до статті 1 закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». У ньому наголошується, що жінки можуть стати на облік за власним бажанням. Виняток становлять лише ті, чия спеціальність пов'язана з медициною. Взимку документ було відхилено.



5 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепи вирішили підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін. Тоді Міноборони, за словами Мар'яни Безуглої, під протокол зазначило, що дату 1 жовтня у будь-якому випадку буде змінено. Водночас народна депутатка Роксолана Підласа додала, що комітет нацбезпеки та оборони схвалив у першому читанні законопроект №6482. Тепер усе залежить від голосування у залі парламенту. Після відстрочки Міноборони народні обранці мають рік, щоб схвалити або відхилити рішення. Цього часу цілком достатньо, щоб пройти всі необхідні етапи на шляху ухвалення закону.



Українки можуть виїжджати за кордон

За даними ООН, з України виїхало 7,5 мільйона громадян. Здебільшого це жінки з дітьми. Через ймовірну постановку тих, хто виїхав на військовий облік за кордоном, також виникало багато питань. Тепер принаймні на рік їхнє вирішення можна відкласти.



«З цього зробили великий хайп. Хоча треба було раніше ініціювати зміни до закону. Потрібно було розробити нормальний законопроект. Визначитись із переліком жіночих професій, які потрібно включити до мобілізаційного обліку. І треба було просто перенести дату наказу, відстрочивши його до того періоду, коли Верховна Рада вирішить це питання. Це все вирішується в автоматичному робочому режимі за кілька днів буквально», — коментує військовий експерт Володимир Мартиненко.



Окрім відстрочення необхідності постановки на військовий облік, у міністерстві оборони вкотре наголосили: заборон на виїзд жінкам за кордон із 1 жовтня немає.