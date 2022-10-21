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Поражает цель в 300 километрах: Что известно о ракетах ATACMS и когда их получит Украина

Анастасия Кирилова
21 октября 2022, 16:24

Поражает цель в 300 километрах: Что известно о ракетах ATACMS и когда их получит Украина

РСЗО М142 HIMARS и ракеты ATACMS. Фото: Mariusz Burcz РСЗО М142 HIMARS и ракеты ATACMS. Фото: Mariusz Burcz

Власти Украины неоднократно просили Соединенные Штаты Америки выделить ракеты ATACMS, предназначенные для поражения и уничтожения объектов, находящихся на расстоянии до 300 километров. Однако дискуссии о передаче дальнобойного оружия продолжаются. Что известно об ATACMS, почему нашему государству не торопятся поставлять эти ракеты и реально ли с их помощью переломить ход боевых действий — «Новости Донбасса» рассмотрят далее.

Предоставить или нет

В одном из недавних интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, — переговоры о передаче дальнобойных снарядов продолжаются. Вероятно, к концу года они таки поступят на вооружение армии. 

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, передача ATACMS обсуждается, в том числе, лидерами государств. 

«Чем мощнее оружие, тем больше разговоров в политикуме о том, предоставлять его или нет. Полемика выходит на уровень Джо Байдена. К нему обратились с тем, что необходимо предоставить Украине ракеты типа ATACMS. Однако пока он остается на своих позициях. Думаю, они все-таки будут предоставлены. И в какой-нибудь очередной контрнаступательной операции мы увидим их применение», — заявил Жданов в эфире телемарафона FREEДОМ.

Почему важно получить ATACMS

Дальнобойные ракеты могли бы кардинально изменить ситуацию на фронте и помочь военным продолжить активную деоккупацию территорий. Применение позволит уничтожать логистические центры, склады, скопления живой силы в глубине тыла. Речь о временно оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей.

Используя ракеты, удастся прервать основные маршруты поставок российских войск существенно далеко от линии фронта. Но партнеры опасаются ударов ВСУ по территории России или Беларуси.

Поражают все при любой погоде

Ракеты применяют независимо от поры года, погоды, в любое время суток. Они предназначены, чтобы точечного разрушать цели: пусковые установки ракет, командные пункты, объекты противовоздушной обороны, радиолокационные станции. 

Существуют разные модификации — с отличиями в дальности, точности:

  1. MGM-140A ATACMS Block 1 — поражают цели на расстоянии до 165-ти километров. Включают кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74. 
  2. MGM-140B ATACMS Block 1A — усовершенствованная версия, оборудована приемником спутниковой системы навигации NAVSTAR. Дальность — около 300 км.
  3. MGM-140 — корабельная модификация, ее разработка приостановлена.  

Существуют и другие виды, какой именно могут передать Украине — неизвестно. 

Технические параметры ATACMS:

  • Тип — кассетная.
  • Длина — 3,96 м (MGM-140A, MGM-140B); 4 м (MGM-164B, MGM-168A).
  • Размах крыльев — 1,4 м; диаметр — 0,61 м.
  • Масса: 1 т 670 кг (MGM-140A); 1 т 320 кг (MGM-140B).

Пусковые установки для данного типа, — реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна). Последние системы, "Хаймарс", военнослужащие активно применяют. При помощи американских установок удалось взять под огневой контроль ключевые мосты и переправы в Херсонской области. 

Ракета ATACMS. Фото: army.mil

Могут применяться, но без огласки 

Эксперты допускают — ракеты украинские солдаты уже применяют. Однако ввиду чрезмерного внимания и дискуссий вокруг это могут намеренно не предавать огласке. Политолог и журналист Андрей Пионтковский предполагает: Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие официальных заявлений, передали небольшое количество АTACMS для HIMARS, дабы ознакомиться и освоить орудия.

Заговорили об ATACMS из-за взрывов, произошедших на Крымском (Керченском) мосту, ведь дальность подобных снарядов покрывает полуостров. Ограничений, отмечают в Генштабе ВСУ, по Крыму нет, поскольку это территория Украины. Но официально использование пока не подтверждено.

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