Вражає ціль за 300 кілометрів: Що відомо про ракети ATACMS і коли їх отримає Україна

РСЗВ М142 HIMARS та ракети ATACMS. Фото: Mariusz Burcz

Влада України неодноразово просила Сполучені Штати Америки надати ракети ATACMS, призначені для ураження та знищення об'єктів, що знаходяться на відстані до 300 кілометрів. Однак дискусії про передачу далекобійної зброї продовжуються. Що відомо про ATACMS, чому нашій державі не поспішають постачати ці ракети і чи реально з їхньою допомогою переломити хід бойових дій — «Новини Донбасу» розглянуть далі.

Надати чи ні



В одному з нещодавніх інтерв'ю радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив — перемовини про передачу далекобійних снарядів тривають. Ймовірно, до кінця року вони таки надійдуть до армійців.



Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, передача ATACMS обговорюється, зокрема, лідерами держав.



«Чим потужніша зброя, тим більше розмов у політикумі про те, надавати її чи ні. Полеміка виходить на рівень Джо Байдена. До нього звернулися з тим, що необхідно надати Україні ракети типу ATACMS. Однак поки що він залишається на своїх позиціях. Думаю, вони все ж таки будуть надані. І в тій чи іншій черговій контрнаступальній операції ми побачимо їхнє застосування», — заявив Жданов в ефірі телемарафону FREEДОМ.

Чому важливо отримати ATACMS

Дальнобійні ракети могли би кардинально змінити ситуацію на фронті та допомогти військовим продовжити активну деокупацію територій. Застосування дозволить знищувати логістичні центри, склади, скупчення живої сили у глибині тилу. Мова зокрема про тимчасово окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей.



Використовуючи ракети, вдасться перервати основні маршрути постачання російських окупантів суттєво далеко від лінії фронту. Але партнери побоюються ударів Збройних сил по території Росії чи Білорусі.

Вражають усі за будь-якої погоди

Ракети застосовують незалежно від пори року, погоди, часу доби. Вони призначені, щоби точково руйнувати цілі: пускові установки ракет, командні пункти, об'єкти протиповітряної оборони, станції радіолокації.

Існують різні модифікації — з відмінностями в дальності, точності:

MGM-140A ATACMS Block 1 — вражають цілі на відстані до 165 кілометрів. Включають касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74. MGM-140B ATACMS Block 1A — удосконалена версія, обладнана приймачем супутникової системи навігації NAVSTAR. Дальність — близько 300 км. MGM-140 — корабельна модифікація, її розробка призупинена.

Існують й інші види, проте які саме можуть передати Україні — наразі невідомо.

Технічні параметри ATACMS:

Тип — касетна.

Довжина — 3,96 м (MGM-140A, MGM-140B); 4 м (MGM-164B, MGM-168A).

Розмах крил — 1,4 м; діаметр — 0,61 м.

Маса: 1 т 670 кг (MGM-140A); 1 т 320 кг (MGM-140B).

Пускові установки для даного типу — реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна). Останні системи, «Хаймарс», військовослужбовці вже активно застосовують. За допомогою американських установок вдалося взяти під вогневий контроль ключові мости та переправи на Херсонщині.

Ракета ATACMS. Фото: army.mil

Можуть застосовуватися, але без розголосу

Експерти припускають — ракети українські солдати вже застосовують. Однак через надмірну увагу і дискусії навколо цей факт можуть умисно не розголошувати. Політолог та журналіст Андрій Піонтковський припускає: Сполучені Штати, незважаючи на відсутність офіційних заяв, передали невелику кількість АTACMS для HIMARS українським військовикам, щоби ті ознайомилися та опанували знаряддя.



Заговорили про ATACMS й через вибухи на Кримському (Керченському) мосту, адже дальність подібних снарядів покриває півострів. Обмежень, зазначають у Генштабі ЗСУ, щодо Криму немає, оскільки це територія України. Але офіційно використання наразі не підтверджено.