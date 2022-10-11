Ракетные атаки: Насколько защищены электростанции Украины и закрывает ли их «зонтик» ПВО

Ракетная атака, Днепр. Скриншот

Массированные ракетные атаки существенно повредили целый ряд электростанций и других объектов энергетической системы Украины. Российские войска наносили удары вчера, атаки на энергетическую инфраструктуру продолжились и сегодня: в частности, в Днепропетровской и Львовской областях. Во многих городах начались перебои с энергоснабжением. В Киеве и некоторых областях пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии. При этом вчера украинская ПВО сбила больше половины ракет, выпущенных армией РФ. Насколько уязвимы объекты критической инфраструктуры сейчас? Насколько хорошо сработала ПВО и сможет ли Украина усилить свою противовоздушную оборону в ближайшее время? В этих вопросах разбирались «Новости Донбасса».

Ракетные атаки и перебои с электроснабжением

Российская армия вчера нанесла ракетные удары по большим городам в разных частях Украины: Киев и область, Львов и область, Хмельницкий, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Николаев, Харьков и область, Конотоп — это Сумская область, по объектам в Ивано-Франковской области. Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. Что именно разрушено — не сообщается. Опрошенные «Новостями Донбасса» эксперты говорят, вероятнее всего — это электростанции и электроподстанции.



«Я думаю, что урон нанесен серьезный, потому что таких атак не было уже давно», — пояснил эксперт в сфере энергетики Владимир Омельченко.



Судя по всему, больше всего от ударов по объектам энергетической инфраструктуры пострадали Харьков и область.



«Город Харьков полностью обесточен, нет электроэнергии, нет подачи воды. Соответственно, мы остановили метрополитен, эвакуировали людей, люди находятся на станции, сейчас метрополитен работает в качестве укрытия. Мы дождемся отбоя воздушной тревоги, и тогда уже наши ремонтные бригады будут выезжать и смотреть, как устранить те глобальнейшие разрушения, которые нанес российский агрессор», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.



После вчерашних ракетных ударов украинским властям пришлось вводить график аварийного отключения электроснабжения: в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Сегодня список регионов дополняется.



«Это означает, что недостаточно мощностей, возможно, перебиты какие-то подстанции. Поэтому приходится сокращать поставки для каких-то некритических промышленных мощностей и объектов, связанных с какой-то некритической инфраструктурой», — рассказал Омельченко.



Перебои с электроснабжением начались и в некоторых районах Сумской области. Из-за этого — и проблемы с водоснабжением. Без света осталась 90 процентов Львова. Возникли проблемы и в Тернополе, Полтаве, некоторых других городах. Но в целом вывести из строя всю энергосистему Украины — не удалось ни вчера, ни сегодня.



«Наша энергетическая система очень стойкая, даже несмотря на попадания и разрушение подстанций, тепловых электростанций. Существует у нас определенный запас прочности», — сообщил эксперт.



Даже сейчас Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет. И ее можно перебрасывать в те регионы, где возникли проблемы из-за ракетных атак.



«Возможно переключаться на разные линии электропередач, маневрировать, система достаточно стабильная, маневренная, с серьезным профицитом. Плюс активно задействованы аварийные бригады. Энергосистема Украины была сделана по уму, и полностью ее разрушить — это задача нетривиальная, и я думаю, что это не удастся», — объяснил Омельченко.

«Зимний» план Путина и работа ПВО

Хотя это сейчас — одна из главных целей Путина. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал военный эксперт Олег Жданов.



«У Путина основной расчет на холода. Он надеется, что погода сделает для него всю работу: он будет разрушать электростанции, тепловые станции — и таким образом мы замерзнем и приползем на коленях проситься в состав РФ. Это его основной расчет. И задача убить как можно больше мирного населения, разрушить максимально инфраструктуру, для того чтобы страна просто сдалась. Это уже убийство гражданских, это терроризм чистейшей воды», — подчеркнул Жданов.



Массированная атака россиян 10 октября — это 83 выпущенных по территории Украины ракеты. И 45 из них сбила украинская ПВО.



«Как для системы ПВО, то оценка очень хорошая, эффективность более 50%, это очень хорошо», — уверен военный эксперт.



Но все же украинская система ПВО сейчас состоит из старых советским комплексов. Их недостаточно, чтобы закрыть всю территорию страны. И все объекты критической инфраструктуры.



«У нас просто нет такого количества этих средств, чтобы мы могли их в Киеве поставить несколько сотен и окружить любые объекты. Или в том же Запорожье, которое на сегодня горит, как факел, из-за ракетных обстрелов. Нет, и взять их, к величайшему сожалению, негде, а партнеры не спешат нам их поставлять», — сказал Жданов.



Но вчера — когда случился массированный ракетный обстрел — министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ее страна хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие несколько дней.



«Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев», — заявила Ламбрехт.



Передача еще трех систем планируется в следующем году. Также Украина должна получить современные системы ПВО NASAMS от США. Но точные сроки поставки пока неизвестны.

Создать проблемы РФ может, но уничтожить энергосистему — нет

Когда Украина будет иметь современную противовоздушную оборону, ракет сбивать будут еще больше. А для России они уже и сейчас в большом дефиците. И настолько массированную атаку они могут себе позволить максимум раз в несколько месяцев, говорят опрошенные «Новостями Донбасса» эксперты.



«С точки зрения военной, этот удар бессмысленный. А со стратегической точки зрения — иррациональный, потому что они тратят то, что лет через 10 им может пригодиться в совершенно других ситуациях, на совершенно других направлениях. Они сейчас в Украине положат все, что у них есть, и у них не будет ничего. В этом плане этот удар иррациональный. Они уже запустили руку в свой неприкосновенный запас ракет. Они вынуждены их запускать, чтобы продемонстрировать "страшную месть"», — отметил эксперт в сфере безопасности Алексей Ижак.



Армия РФ может лишь временно создать проблемы в некоторых регионах Украины, но полностью уничтожить энергосистему страны, оставить Украину без электроэнергии, водоснабжения, сорвать отопительный сезон — россияне не могут. Да и остаться на некоторое время без света или газа для украинцев в нынешней ситуации — не самое страшное.



«Если мы сдадимся, это будет еще хуже, это будет террор украинского народа. Очень многие окажутся в концлагерях, будут подвержены фильтрации, пыткам, высланы на Дальний Восток. Это будет как сталинская чистка тридцатых годов, но тогда это было через Голодомор, а сейчас это будет через репрессии и убийства. Так что у нас — или борись, или умри. Другого девиза на сегодняшний день для Украины не вижу», — уверен Жданов.



Алексей Ижак отметил, что Украина уязвима, но видны пределы возможности России.



«И они не колоссальные, они совершенно переносимые для нас. Ну и главное, свобода лучше, чем рабство, никакие такие удары не могут быть обоснованием того, чтобы идти на какие-то уступки», — резюмировал он.



Уступки приведут лишь к еще большей агрессии со стороны России. Путин воспримет это как слабость, а понимает он только язык силы, говорят эксперты. Тем временем сразу после вчерашних и сегодняшних ударов в украинских городах начали возобновлять электроснабжение.