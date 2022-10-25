Пока для Путина разрабатывают спецтрибунал, Украина готовится к реинтеграции Крыма — что это значит?

Украинские дипломаты уже долгое время заявляют коллегам на различных международных площадках, что российская агрессия против Украины началась с аннексии Крыма. И если в 2015-2016 годах заявления Киева принимали к сведению, выражая беспокойство и неохотно накладывая одиночные санкции против РФ, то сегодня прямо ставят вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины.



«Давайте говорить откровенно о 2014 году. Международное сообщество просто проспало попытку признать противозаконной аннексию Крыма со стороны РФ. Все промолчали. Потом аннексия охватила другие территории, а в 2022 году это превратилось в открытую войну. Если бы мир активнее реагировал в 2014 году… Первая реакция была на крушение Боинга рейса МН-17… Если международное сообщество не отреагирует так, как надо сейчас, Россия продолжить действовать в таком же направлении», — сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая на Первом парламентском саммите международной Крымской платформы в Загребе (Хорватия).



Западные партнеры теперь убеждены, что Украина сможет вернуть полуостров военным путем, а если этого не будет, то и окончания войны не предвидится. Кроме того, преступления в Крыму, в том числе военные, должны стать отправной точкой для создания спецтрибунала для российского оккупационного режима.



Как отметил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, трибунал может иметь несколько вариантов: Нюрнбергская модель, многосторонний договор между Украиной и международной организацией или многосторонний договор между Украиной и региональной организацией.



Жовква отмечает, что одним из вызовов создания спецтрибунала должны быть одноголосные резолюции 46 стран-членов ПАСЕ, чтобы признать РФ страной-террористом.

Участники Первого парламентского саммита международной Крымской платформы в Загребе (Хорватия)

О реинтеграции Крыма говорят уже сейчас

Пока юристы-международники разрабатывают модели нового трибунала для Владимира Путина и его подельников, украинские парламентарии, ученые и эксперты нарабатывают нормативную базу для Крыма после деоккупации. Они отмечают, что реализация этих планов — это далекая перспектива, ведь сначала нужно прогнать оккупантов и демилитаризовать полуостров. Тем не менее, часть инициатив уже могут работать.



К примеру, в Украине готовится проект закона о статусе крымских татар. Документ наработан, он должен решить вопрос судьбы людей, живущих на полуострове. Крым – регион, который является домом для трех коренных народов: крымских татар, караимов и крымчаков. В дальнейшем инвестиционные решения в экономическое развитие полуострова будут касаться также проектов, важных для самых коренных народов.



Вместе с тем, Киев тщательно готовит программы развития украинского Крыма, его деколонизации, а также надо классификацией — кто и за что будет привлечен к ответственности, а кто — нет.



«Реинтеграция — это то, что ждет вас. Как вы будете реинтегрировать — это отдельный вопрос, кого и что вы будете реинтегрировать: уничтожены дома или дома полные россиян? Реинтеграция украинцев — отдельный вызов», — сказала советница президента Хорватии по вопросам реинтеграции Дунайского региона (1995-1997) Весна Шкаре-Ожболт.



Она поделилась хорватским опытом реинтеграции.



Первый шаг — демилитаризация, то есть обеспечение безопасности региона, установление переходной полиции. Далее — разминирование территорий, реинтеграция общественных услуг, школ, системы здравоохранения и других систем. Еще одна задача — выборы, особенно местные. А примирение является самым сложным шагом, оно продолжается в Хорватии уже 30 лет.



«На территории Крыма работают тысячи людей, которые в той или иной мере сотрудничали с оккупационными администрациями. Мы понимаем, что привлекать к ответственности мы будем топ-чиновников, которые содействовали утверждению оккупационного режима на территории Крымского полуострова. Те, кто совершал военные преступления, нарушали права человека, однозначно, будут привлечены к ответственности без возможности амнистии», — отметила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.



Она рассказала о первоочередных шагах восстановления украинской государственности в деоккупированном Крыму. Так, создана группа из 36 экспертов, работающих над рядом вопросов:

создание военных и военно-гражданских администраций на время переходного периода

привлечение к ответственности лиц, совершавших в Крыму преступления в отношении Украины и ее граждан, амнистия и люстрация

верификация оккупационных документов и решений оккупационных судов, а также пересмотр решений, нарушающих права и законные интересы украинских граждан или Украины

вопросы защиты права собственности, включая случаи лишения крымчан своих земельных участков

вопросы гуманитарной политики и демилитаризации. Эксперты будут заниматься нивелированием многолетнего влияния российской пропаганды, расследовать случаи призыва на срочную службу в российские вооруженные силы и вовлечение детей в российское военно-патриотическое движение «Юнармия»

вопросы гражданства, в том числе в отношении граждан России, незаконно переместившихся на территорию Крыма за время временной оккупации.

«Усилия Украины направлены на то, чтобы большинство наших граждан, которые не совершали правонарушений в условиях оккупации, не почувствовали никакой несправедливости или дискриминации после возобновления украинской власти», — подчеркнула Ташева.

Будущий статус Крыма

Важным остается вопрос будущего статуса Крыма после деоккупации — по мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, нужно определить крымскую автономию, созданную по национальному и территориальному признакам как форму самоопределения коренного народа.



«Через механизм самоопределения коренных народов мы должны решать вопросы обеспечения прав человека независимо от этнической принадлежности», — сказал Чубаров.



Он вспомнил события 1991 года, когда была создана Автономная Республика Крым, но тогда не было субъекта самоопределения, потому что на полуостров возвращались крымские татары, которых там не было почти 45 лет.



Кроме этого должен быть рассмотрен вопрос деколонизации незаконно заселенных россиян на земле Крымского полуострова, убежден Чубаров.



«Вопросы деколонизации являются особым условием гарантий безопасности и развития этой территории. Они [россияне, - ред.] рано или поздно покинут Крым, но Россия делает все для того, чтобы легализовать свое незаконное пребывание после освобождения Крыма», — отметил Глава Меджлиса крымскотатарского народа.



Первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала о своем видении формулы неповторения «крымского сценария».



Формула состоит из трех аспектов. Первый — исторический. Это значит, что Украине стоит больше внимания уделять изучению своей истории. Второй аспект — политический — Украине нужно право на самоопределение коренных народов. Третий аспект — международно-правовой. Это значит, что Украина будет добиваться от России выплаты репараций.

Материал подготовлен в рамках проекта «Крым сегодня»