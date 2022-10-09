Шок от осознания реальности: что происходит в Крыму после взрыва Керченского моста

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Крымский мост, связывающий территорию России с аннексированным полуостровом, поврежден. Утром 8 октября российское руководство увидело, что мост через Керченский пролив все-таки уязвим, вопреки заявлениям пропаганды и военных.



Украинская сторона пока не делала официальных заявлений о том, что причастна к взрыву. Однако с начала полномасштабного российского вторжения Крымский мост представляет собой именно стратегическую цель, по которой может ударить украинская армия. Мост через Керченский пролив, который Россия построила в 2018 году, является главной логистической артерией для армии оккупанта. Именно по нему шли эшелоны военной техники из России в Крым. С оккупированного полуострова оккупанты не только обстреливают материковую часть Украины. С него же российские войска вошли на территорию Херсонской и Запорожской областей. Поэтому с военной точки зрения Крымский мост всегда был в приоритете – для России, чтобы его защищать, а для Украины – чтобы его атаковать.



Версии и мнения



Начало осени ознаменовалось локальными победами ВСУ сразу на нескольких направлениях, как на юге, так и на востоке страны. А перед этим украинская армия начала активно бить по тылам противника. Именно тогда российская армия поняла, что Крымским мост может быть разрушен, ведь Украина получает оружие, которое стреляет достаточно далеко и точно попадает в цель.



«В Крыму – шок. И шок, кажется, значительно больше, чем был 9 августа, когда раздались взрывы на аэродроме возле города Саки. Тогда Крым был в шоке, потому что это фактически было первое практическое действие на полуострове после восьмилетней риторики о том, что Крым таки освободим. Но то, что чувствуется сегодня это гораздо более космическое, больше. Этот мост как один из символов для Москвы – вхождение Крыма в Россию. И, кроме того, что это удар по одному из важнейших военных коммуникаций, через который Россия перекидывал в оккупированный Крым свою технику и войска, но и моральное значение удара по мосту не меньше военного», — отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



Тем не менее, 8 октября Крымский мост был поврежден не ракетой. Согласно одной из версий российских следователей, на мосту взорвалась фура, которая двигалась с материковой части РФ в аннексированный Крым. В результате взрыва часть автомобильного моста обрушилась, а на железнодорожном полотне загорелись вагоны-цистерны. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.

В российских медиа уже появились первые фото людей, которых подозревают в произошедшем. Так, по предварительным данным, водителем взорвавшегося грузовика был дядя владельца автомобиля — 51-летний Махир Юсубов. Он занимался частными перевозками — брал заказы на различных сайтах. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине. Самир Юсубов, в свою очередь, записал видео, на котором утверждает, что находится за границей.



Минимум трое человек погибли – они находились в легковых авто, которые ехали недалеко по мосту и попали под удар.



Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечает, что взрыв показал хрупкую структуру моста. В отличие от тех, что были построены Украиной, мост через Керченский пролив показал слабину довольно быстро.



«Мы можем видеть, какое количество ударов нужно было нанести по Антоновскому автомобильному мосту, по Новокаховскому, чтобы их серьезно повредить. Сколько на это было затрачено времени? По мосту в Затоке Одесской области российские оккупанты наносили очень много ударов, я уже сбился со счета. Наверное, семь или восемь аз по нему были достаточно мощными ракетами X-22, у которых боевая часть составляет почти тонну – 960 килограммов. И, тем не менее, они его не смогли сразу уничтожить и разрушить.



Если одна из частей дороги настолько обрушилось всего-навсего от взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой (пока это еще не стопроцентно подтвержденная версия). Но если такие разрушения были на этом пролете взрыва, сложно оценить насколько повреждена уцелевшая часть. То есть она может иметь повреждения определенного рода, и, если движение транспорта пустят по двум полосам, может произойти разрушение. Структура уже повреждена. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день, в ближайшее время мост будет в аварийном состоянии», – считает Коваленко.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что взрыв на мосту – это острое проявление конфликта между военными и силовыми структурами России. Подоляк считает, что Кремль больше не может контролировать конфликт, в котором с одной стороны – спецслужбы и частные военные компании, а с другой – Минобороны и Генеральный штаб РФ.



«Безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов. Резко упала управляемость среди силовиков, начались мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение Путина и занять другие должности. Или арестовать тех или иных генералов», – сказал советник главы ОП.



Он также отметил, что «сдетонировавшая фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ, так что ответы нужно искать именно в России: логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна – все это четко указывает на русский след».



Он подчеркивает, что подрыв моста – личного проекта Путина – не только ослабевает позиции ФСБ, которые позволили этому произойти, но и дает алиби военным за системные поражения на юге Украины.



На полуострове – паника



В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым с начала полномасштабного российского вторжения не раз обращались к мирным жителям аннексированного полуострова. Среди рекомендаций Киева главными были – держаться подальше от военных объектов РФ в Крыму, эвакуироваться по возможности в безопасное место, и избегать поездок по мосту через Керченский пролив.





Очереди за всеми необходимыми товарами и услугами для жизни образовались на полуострове в первые же часы после взрыва. Супермаркеты, банкоматы, заправки – везде небывалый ажиотаж. Отсюда – указы оккупационных властей об ограниченном сбыте товаров первой необходимости и топлива, и классический призыв не паниковать, потому что «ситуация под контролем».





К вечеру 8 октября российские медиа показали, как первые автомобили уже движутся по одной транспортной полосе, а выше движется поезд по железной дороге. Утром 9 октября у Крымского моста выстроилась шестикилометровая очередь из авто, желающих выехать в сторону России. Автомобили пропускают небольшими группами после тщательного досмотра. Насколько мост является надежным даже для такой нагрузки – неизвестно.



Паромная переправа – вторая надежда людей, которые хотят поскорее покинуть Крым и желательно с большим багажом в своей машине.

Что, если парома и моста не будет?



По мере того как российские оккупанты захватывали населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, возможность выехать из Крыма не через Россию становилась все менее возможной. Теперь, если Креченский мост и паромные переправы перестанут работать, дорога через оккупированные территории материковой Украины будет таить множество рисков, ведь там идут боевые действия, а российские войска не спешат выпускать людей ни в сторону захваченного Мелитополя, ни в сторону украинского Запорожья. После оккупации юга Украины остался практически один рабочий маршрут выезда на подконтрольные территории. Он идет через Васильевку – небольшой городок в Запорожской области. А там люди сталкиваются с нарушением их прав, фильтрацией, коррупцией и прочими испытаниями.



По данным мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, 8 октября на блокпосту в Васильевке в очереди на выезд стояли 6 тысяч человек, люди ожидают уже более 10 дней. Большинство из этих людей – не крымчане. Несложно представить масштабы коллапса, если этим маршрутом воспользуются жители Крыма.