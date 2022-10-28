Без света и газа, еды и лекарств — ситуация в освобожденном Лимане

Лиман. Скриншот

В Лимане после освобождения от оккупантов осталось целое кладбище разбитой российской военной техники. В городе нет ни одной уцелевшей многоэтажки, жители вынуждены готовить еду на костре возле своих подъездов. Нет воды, света, газа. Люди опасаются, что замерзнут зимой. Больше подробностей о ситуации в городе после ухода России — далее.





На месте, где прятались российские военные и где их накрыли Вооруженные силы Украины, остались следы пребывания оккупантов — их сухпайки.



После боевых действий на кладбище военной техники есть в том числе крыло от сбитого самолета СУ-35, а чуть дальше — сбитый российский вертолет. Вернее, его остатки. Хорошо слышно, что недалеко идут бои.



Светлана живет в частном секторе. Говорит, на ее улице осталось 26 человек. Больше половины выехало. Женщина вместе с соседями переживает, что замерзнет зимой. Ведь коммуникации в городе отсутствуют, и оперативно починить их невозможно. Слишком большие повреждения. Нет ни воды, ни света, ни газа, мобильная связь — и та работает с перебоями.



«Мы на кострах кушать готовим, а если зима придет? Не на чем готовить. Каменный век. Как пещерные люди живем», — говорит жительница Лимана.



Выезжать она не хочет.



«А куда уезжать? Мы здесь просидели полгода, а теперь я уеду? Хорошо, если дом остается. Но в доме здесь ничего не будет. Мы уже пенсионеры, что мы купим?», — уверена женщина.



На костре люди вынуждены готовить и возле подъездов своих многоквартирных домов. В Лимане не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки. Город разбит примерно на 70 процентов.



Еще одна жительница города, также Светлана, рассказывает, что варила борщ.



«Воду грею, чтоб посуду помыть. Да согреться, в бутылки налить, под одеяло. И ополоснуться ж надо вечером. Два дня на сухом пайке жила. Кушать захотелось», — рассказала жительница Лимана.



По ее словам, был ливень, и приготовить еду невозможно было.



«Есть газовый баллончик, берегу его как зеницу ока. Водички нагрела, кофейку попила, и хватит. Так и выживаем», — поделилась Светлана.



В самом Лимане сейчас живут 6700 человек. В громаде, а это 39 населенных пунктов и город Лиман, — 13 тысяч. До войны эта цифра составляла 63 тысячи человек, из них треть — переселенцы из ранее оккупированных территорий. После деоккупации в город начали приезжать волонтеры, они привозят продукты, средства гигиены, лекарства. Пока что в населенном пункте не работают ни магазины, ни аптеки.



Ульяна пришла за гуманитарной помощью. Очень просит привезти людям буржуйки и дрова на зиму.



«Ходим, собираем ветки. Что может гореть, на том и готовим. А воду ходим либо в церковь набираем, либо у соседей набираем. Ой, хоть бы кончилась эта война уже. Уже ничего не хочется. Хочется мира, спокойствия. Чтобы не было этого всего. Лучше ходить на работу, зарабатывать деньги. И сходить в магазин, что-то купить», — поделилась местная жительница.



Горожанин Иван Васильевич ждет открытия аптеки.



«Хоть бы одна аптека открылась, чтобы можно было купить! Но нет нигде ничего», — отметил он.



Пенсию мужчине перевели на карту, но снять деньги он пока не может. Нет света и газа, рассказывает он.



«По продовольствию — нам хоть гуманитарку раз дали! Это уже нормально. На двоих — это уже нормально», — сообщил житель Лимана.



В центре населенного пункта сегодня можно увидеть разрушенные торговые павильоны. Все они разбиты, горели. Железнодорожный пешеходный мост тоже разбит.



В этот день волонтеры с Запада Украины привезли девять фур гуманитарной помощи жителям Лиманской громады.



«Мы привезли, думаю, 120 тонн картошки, по 22 тонны свеклы, лука и моркови. Все это выгрузили в Славянске на складе. И капусты 22 тонны. Это все мы миксуем, собираем в наборы, в мешки, и развозим в Лиман, вчера были в Святогорске. С собой имеем котлы, варим людям плов, немного подогреваем им, и раздаем это все, что привезли. Сейчас направляемся в Дробышево», — рассказал волонтер Владимир Брычка.



После деоккупации Лимана здесь возобновила работу и украинская власть. Городской совет стал собирать потребности граждан, провел примерную перепись населения и уже разрабатывает возможные механизмы, как помочь людям пережить зиму.



«Первый шаг, что планируем делать — это, конечно, открывать пункты обогрева для людей. У нас по громаде их планируется восемь. В этих пунктах обогрева мы порядка трех тысяч людей сможем обогреть и накормить. Многоэтажные дома почти все получили разрушения. И люди перемещаются с многоэтажных жилых домов в дома частного сектора: к родственникам, в свободный дом и так далее», — рассказала секретарь Лиманского городского совета Надежда Ляшко.



По ее словам, в домах у большинства есть печи, которые могут обогреть жилье. Тем людям, которые не имеют печей, привозят и раздают буржуйки.



«Формируются бригады для заготовки дров. Сейчас собираем потребности, собираем заявления от людей на дрова, и будем обеспечивать. Планируется субвенция от государства на покупку дров», — уточнила секретарь.



Проблем в громаде сегодня очень много. С последствиями действий российских военных на территории Лиманской громады украинцам придется справляться не один месяц.



Здание районной больницы в Лимане полностью разбито российскими войсками при отступлении. До начала полномасштабной войны медучреждение полностью отремонтировали, а сегодня от него остались практически руины. На территории медгородка нашли пакеты с трупами.



С понедельника в Лиман можно будет заехать по прописке, чтобы забрать свои вещи на зиму. Об этом сообщили в городском совете. До этого въезд на территорию города был запрещен в целях безопасности. Много территорий в громаде остаются заминированными, поэтому передвигаться стоит предельно осторожно.