Отопительный сезон: Кириленко рассказал, что ждет жителей Донетчины

В Донецкой области готовятся к отопительному сезону. Несмотря на то, что это время будет крайне сложным, в области по-прежнему остаются люди. И их необходимо обеспечить теплом. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, ситуация остается сложной. Обстрелы не прекращаются: и по линии фронта, и по городам, относительно удаленным.



Касательно предстоящего отопительного сезона, власти рассчитывают, что котельные будут получать газ. Соответственно, частный сектор в городах и объекты критической инфраструктуры будут с газом.



«Фактически каждый день идут перебои с электроснабжением, водоснабжением. Водоемы резервные в большинстве своем исчерпаны», — проинформировал глава области.



Кириленко отметил, что есть план по подготовке альтернативных видов топлива — уже установлены и подготовлены котельные на таком топливе.



«Критическая инфраструктура, особенно больницы, которые работают в усиленном режиме с учетом боевых действий — будут обеспечены (теплом)», — сказал он.



Кроме того, будут развернуты пункты обогрева в городах, в том числе вдоль линии фронта, а также на деоккупированных территориях — это Святогорская и Лиманская громады.

Читайте также: Десять громад Донетчины останутся без отопления этой зимой

Смотрите также:



