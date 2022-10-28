Без світла та газу, їжі та ліків — ситуація у звільненому Лимані

Лиман. Скріншот

У Лимані після звільнення від окупантів залишився цілий цвинтар розбитої російської військової техніки. У місті немає жодної вцілілої багатоповерхівки, жителі змушені готувати їжу на багатті біля своїх під'їздів. Немає води, світла, газу. Люди побоюються, що замерзнуть узимку. Більше подробиць про ситуацію в місті після відходу Росії — далі.





На місці, де ховалися російські військові та де їх накрили Збройні сили України, залишилися сліди перебування окупантів — їх сухпайки.



Після бойових дій на цвинтарі військової техніки є, зокрема, крило від збитого літака СУ-35, а трохи далі — збитий російський вертоліт. Точніше, його залишки. Добре чути, що недалеко точаться бої.



Світлана мешкає у приватному секторі. Каже, на її вулиці лишилося 26 людей. Більше ніж половина виїхали. Жінка разом із сусідами переживає, що замерзне взимку. Адже комунікації в місті відсутні, й оперативно відремонтувати їх неможливо. Занадто великі ушкодження. Немає ні води, ні світла, ні газу, мобільний зв'язок — і той працює з перебоями.



«Ми на багаттях їжу готуємо, а якщо зима прийде? Нема на чому готувати. Кам'яний вік. Як печерні люди живемо», — каже мешканка Лимана.



Виїжджати вона не хоче.



«А куди їхати? Ми тут просиділи пів року, а тепер я поїду? Добре, якщо будинок залишиться. Але у будинку тут нічого не буде. Ми вже пенсіонери, що ми купимо?», — впевнена жінка.



На багатті люди змушені готувати й біля під'їздів своїх багатоквартирних будинків. У Лимані не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Місто розбите приблизно на 70 відсотків.



Ще одна мешканка міста, також Світлана, розповідає, що варила борщ.



«Воду грію, щоб посуд помити. Та зігрітися, налити в пляшки, під ковдру. І ополоснутися треба ввечері. Два дні на сухому пайку жила. Їсти захотілося», — розповіла мешканка Лимана.



За її словами, була злива, і приготувати їжу було неможливо.



«Є газовий балончик, бережу його як зіницю ока. Водички нагріла, каву попила, й вистачить. Так і виживаємо», — поділилася Світлана.



У самому Лимані зараз живуть 6700 людей. У громаді, а це 39 населених пунктів та місто Лиман, — 13 тисяч. До війни ця цифра становила 63 тисячі осіб, з них третина — переселенці з раніше окупованих територій. Після деокупації до міста почали приїжджати волонтери, вони привозять продукти, засоби гігієни, ліки. Поки що у населеному пункті не працюють ні магазини, ні аптеки.



Уляна прийшла за гуманітарною допомогою. Дуже просить привезти людям буржуйки та дрова на зиму.



«Ходимо, збираємо гілки. Що може горіти, на цьому й готуємо. А по воду ходимо або до церкви, там набираємо, або у сусідів набираємо. Ой, хоч би скінчилася ця війна вже. Вже нічого не хочеться. Хочеться миру, спокою. Щоб не було цього всього. Краще ходити на роботу, заробляти гроші. І сходити до магазину щось купити», — поділилася місцева мешканка.



Городянин Іван Васильович чекає на відкриття аптеки.



«Хоча б одна аптека відкрилася, щоб можна було купити! Але немає ніде нічого», — зазначив він.



Пенсію чоловікові перевели на карту, але зняти гроші він поки що не може. Немає світла та газу, розповідає він.



«Щодо продовольства — нам хоч гуманітарку раз дали! Це вже нормально. На двох — це вже нормально», — повідомив мешканець Лимана.



У центрі населеного пункту на сьогодні можна побачити зруйновані торгові павільйони. Усі вони розбиті, горіли. Залізничний пішохідний міст також розбитий.



Цього дня волонтери з Заходу України привезли дев'ять фур гуманітарної допомоги мешканцям Лиманської громади.



«Ми привезли, думаю, 120 тонн картоплі, по 22 тонни буряків, цибулі та моркви. Все це вивантажили у Слов'янську на складі. І капусти 22 тонни. Це все ми міксуємо, збираємо в набори, у мішки, і розвозимо до Лиману, вчора були у Святогірську. З собою маємо казани, варимо людям плов, трохи підігріваємо їм, і роздаємо це все, що привезли. Зараз прямуємо до Дробишева», — розповів волонтер Володимир Бричка.



Після деокупації Лимана тут поновила роботу й українська влада. Міська рада стала збирати потреби громадян, провела приблизний перепис населення та вже розробляє можливі механізми, як допомогти людям пережити зиму.



«Перший крок, що плануємо робити, — це, звісно, відкривати пункти обігріву для людей. У нас по громаді їх планується вісім. У цих пунктах обігріву ми близько трьох тисяч людей зможемо обігріти та нагодувати. Багатоповерхові будинки майже всі зазнали руйнувань. І люди переміщаються з багатоповерхових житлових будинків до будинків приватного сектору: до родичів, у вільний будинок тощо», — розповіла секретарка Лиманської міської ради Надія Ляшко.



За її словами, у будинках більшість має печі, які можуть обігріти житло. Тим людям, які не мають печей, привозять та роздають буржуйки.



«Формуються бригади для заготівлі дров. Зараз збираємо потреби, збираємо заяви від людей на дрова та забезпечуватимемо. Заплановано субвенцію від держави на купівлю дров», — уточнила секретарка.



Проблем у громаді сьогодні дуже багато. З наслідками дій російських військових на території Лиманської громади українцям доведеться справлятися не один місяць.



Будівля районної лікарні в Лимані повністю розбита російськими військами під час відступу. До початку повномасштабної війни медзаклад повністю відремонтували, а сьогодні від нього залишилися практично руїни. На території медмістечка знайшли пакети з трупами.



З понеділка до Лиману можна буде заїхати за пропискою, щоб забрати свої речі на зиму. Про це повідомили у міській раді. До цього в'їзд на територію міста було заборонено з метою безпеки. Багато територій у громаді залишаються замінованими, тому пересуватися варто дуже обережно.