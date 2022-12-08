«Нарушение прав ВПЛ». Зачем в Украине начали проверять места проживания переселенцев

Переселенцы из зоны боевых действий в Донецкой области. Фото: Новости Донбасса

В ноябре в Украине начались проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц. Если переселенцы, которые зарегистрировались по определенному адресу, переехали или вернулись домой, их могут лишить выплат. Для чего такие проверки, как их проводят и почему общественные организации считают их дискриминационными — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Минсоцполитики: 30% ВПЛ проживают по другим адресам, но получают помощь

После 24 февраля, когда количество внутренне перемещенных лиц увеличилось, органы власти пересмотрели политику социальных выплат, которые получают переселенцы. Новшеством стала помощь на проживание. Это ежемесячные 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи на ребенка или лицо с инвалидностью. Таким образом государство частично покрывает расходы на аренду жилья, которое приходится снимать переселенцам на новом месте. В Кабмине обещают выплачивать пособие до отмены военного положения и еще один месяц после.



Перечень областей, переселенцы из которых могут получать выплаты, постоянно пересматривается. Весной туда входила Киевская. После того, как российские войска отступили с севера Украины, ее из списка убрали. Сейчас в Украине зарегистрировано около 5 миллионов ВПЛ. Из них денежную помощь на проживание получают более 2 миллионов — те, кто переместился с территорий, которые находятся в районе проведения боевых действий или из временно оккупированных населенных пунктов. В перечне громад, выехавшие из которых могут претендовать на выплаты, — громады Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей. Донецкая, Луганская, Харьковская и Херсонская области входят в перечень в полном объеме.



14 октября Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ. Правительство решило проверять фактическое место жительства переселенцев. В Минсоцполитики подчеркивают: так пытаются сделать процесс выплат более эффективным.



«Внутренне перемещенное лицо обязано информировать органы о том, что оно возвращается в покинутое место проживания или выезжает за границу. С целью обеспечения целевого использования ресурсов, которые может позволить себе государство, мы должны эффективно контролировать и обеспечивать правильность попадания средств тем, кто в этом реально нуждается», — говорит замминистра социальной политики Виталий Музыченко.



Министр соцполитики Оксана Жолнович, в свою очередь, подчеркивает, что примерно 30% ВПЛ проживают по другим адресам, но получают помощь от государства.



«Были такие случаи, когда человек выезжал из своего района в другой район. Ставил геолокацию этого другого района, подавал заявку, что я ВПЛ. Ставил любой адрес. Увидел на доме, указывал этот адрес. Когда человек возвращается в место своего постоянного проживания, ему нет смысла арендовать или снимать жилье. Логично, что такая выплата должна прекратиться», — сказала Жолнович в интервью «Суспильному».



Как проводятся проверки

В Минсоцполитики говорят, что проверки будут выборочными. В зоне риска находятся те, кто поселился в компактных местах проживания ВПЛ. Также информацию передают правоохранительные органы, если им известно о фактах злоупотреблений. Проводят проверки территориальные органы Национальной социальной сервисной службы. Они приходят по адресу, где зарегистрировался переселенец. Если ВПЛ нет дома, ему оставляют сообщение — телефонное и бумажное в почтовом ящике о необходимости прийти в Управление соцзащиты в ближайшие 10 календарных дней. Если переселенец в этот срок не подтвердит свою личность, выплаты на проживание прекращаются со следующего месяца. Если ВПЛ находился в отпуске или командировке, после возвращения ему снова придется писать заявление для возобновления денежной помощи.



Судя по информации от переселенцев в соцсетях, к некоторым из них уже приходили с проверкой, но эти случаи единичные: «Проверяют. Киев, Соломенский район. Переселенка с 2014 года», «Да, ко мне уже приходили. Позвонили за день и предупредили, что придут в определенное время», «Я была в Управлении соцзащиты Дарницкого района (речь о Киеве — ред.). Они сказали, что никого и ничего проверять не собираются».



В большинстве случаев переселенцы спокойно относятся к подобной проверке.



«Я приехала из Донецка в Киев в марте. В апреле стала на учет. Людей тогда было очень много. Весь этот процесс занял несколько дней. Пока что никто меня не проверял. Я работаю, и если во время проверки меня не будет дома, обязательно пройду идентификацию в установленный срок. 2 тысячи гривен — деньги небольшие, но все-таки помощь», — говорит «Новостям Донбасса» переселенка Наталья.



Проверки имеют признаки дискриминации

В тоже время общественные организации, которые занимаются правами ВПЛ, настроены менее оптимистично. Они считают подобные проверки дискриминационными.



«Дискриминация — не единственная проблема выборочных проверок. Человек становится привязан к месту фактического проживания/пребывания на учете, поскольку проверка проводится в рабочее время. У него есть всего десять дней, чтобы обратиться в орган социальной защиты населения. То есть, человек не может отлучиться на отдых или на лечение», — комментирует «Новостям Донбасса» региональный юрист БФ «Право на захист» Виталий Карпенко.



По его словам, при нынешней процедуре неясно, если ВПЛ не оказалось дома по уважительным причинам, как будут возобновлять выплаты. Например, переселенец был на длительном лечении в больнице, вышел из нее, написал новое заявление на получение помощи. Компенсируют ли ему средства за те месяцы, когда ВПЛ был их лишен? Виталий Карпенко приводит в пример кейс из Черновцов. По его словам, там уже проверили более четырехсот переселенцев. При этом, некоторые из ВПЛ ранее меняли место проживания в пределах одного населенного пункта.



«Когда они обращались в органы соцзащиты для изменения справки ВПЛ, им отказывали и говорили, что это не обязательно. Сейчас будет, вероятно, такая ситуация, что люди даже не узнают, что к ним приходила проверка по месту их пребывания на учете, поскольку они там уже не проживают», — рассказывает Виталий Карпенко.



О том, что не выработан рабочий механизм возобновления начисления пособий на проживание, говорит и глава правления ОО «Група впливу» Татьяна Дурнева.



«Есть много причин, почему человек может не получить сообщение, что у него была проверка. Чтобы оформить новую выплату, человек должен обратиться в Управлению соцзащиты с новым заявлением о назначении помощи, но это не прописано на уровне постановления, а по словам замминистра социальной политики», — говорит Татьяна Дурнева.



«До конца года проверки незаконны»

В 2016 году Кабинет министров уже принимал похожее постановление. Тогда речь шла о всех соцвыплатах, в том числе пенсиях и отчислениях на ребенка. Для их назначения или восстановления переселенцам необходимо было проходить обязательную проверку каждые полгода.



«Тогда было очень много исков. Суд признал такие проверки неправомерными и недействительными. Соответственно, были внесены изменения в постановление 365. И вот мы снова возвращаемся к той практике прошлого, которая была неправомерной», — подчеркивает Татьяна Дурнева.



Кроме того, по словам юристов, проверки противоречат и законодательству о карантинных ограничениях.



«Проверки противоречат предписаниям Законов Украины №530 и №540 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Этими законами запрещено осуществлять контроль за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания на время карантина и 30 дней после его окончания, а карантин у нас продлен до 31 декабря. В этот период проверки не могут проводиться», — говорит Виталий Карпенко.



Тем не менее, переселенцев проверяют уже более месяца. Эксперты подчеркивают: в нынешних реалиях постоянных воздушных тревог это неоправданный риск, которому подвержены и работники соцслужб, и сами ВПЛ. В связи с этим, по мнению общественников, нужно искать другие механизмы проведения идентификации.



«Надо искать решение не в практике, которая себя плохо зарекомендовала, а в других вариантах и в комплексном подходе. Возможно, пересмотре оснований для назначения такой выплаты. Также можно направить усилия на то, чтобы ввести какие-то цифровые возможности для верификации, для выяснения, не выехал ли человек за границу, действительно ли он внутренне перемещенное лицо», — рассказывает Татьяна Дурнева.



При этом, в Минсоцполитики, судя по всему, пока что иных вариантов не рассматривают.

