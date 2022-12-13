Россия депортировала из Украины более 50 тысяч детей. Их фильтруют и называют новыми именами

Процесс возвращения детей из России в Украину — очень сложный. Фото: «РИА Новости»

Россия уже депортировала со временно оккупированных территорий Украины более 50 тысяч детей. О таком количестве говорят правозащитники. Несовершеннолетним сразу выдают документы, чтобы их могли забрать в семьи. Детям меняют имена, чтобы потом их сложнее было найти. Малыши и подростки проходят «медицинскую фильтрацию», потому что россиянам нужны только здоровые украинские дети. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».



Сколько Россия вывезла несовершеннолетних украинцев

По словам директора «Института стратегических исследований и безопасности» Павла Лисянского, россияне начали депортировать украинских детей за шесть дней до полномасштабного вторжения. Тогда из донецкого интерната вывезли первых сирот. За время войны категории тех, кого отправляют на территорию РФ, расширили. Теперь это не только сироты, но и дети родителей, которых лишили прав. В «Л-ДНР» даже создали специальные комиссии для поиска несовершеннолетних, которых можно депортировать в Россию. После принудительной мобилизации, когда многие семьи остались без отцов, этот процесс на Донбассе активизировался.



«Боевики знают, где нет одного родителя. Приходят туда. Там мать с тремя детьми. Они говорят: "По нашим стандартам вы не можете обеспечить троих. Поэтому одного отдавайте". Третья категория — дети, которые остались без присмотра. Их родители на заработках или еще где-то. Это лакомые кусочки для оккупантов. Четвертая категория: дети с родителями, которые были принудительно депортированы по программе "Соотечественник" в отдаленные уголки РФ», — говорит Лисянский.



Согласно данным «Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию», который создали прокремлевские прокси, по состоянию на 29 ноября государственную границу с Россией пересекли 715 тысяч 934 ребенка. Павел Лисянский подчеркивает: не всех депортировали принудительно, но можно точно говорить, что более 50 тысяч детей вывезли незаконно.



«Международные миссии считали в основном детей-сирот. Мы — и тех, чьих родителей лишили прав. Россия готовилась к принудительной депортации. Есть постановление правительства РФ с перечнем городов, сколько людей должен принять каждый регион. Это спланированная и подготовленная акция, направленная на геноцид украинского народа», — считает Павел Лисянский.



В постановлении, о котором говорит правозащитник, больше всего украинцев распределили в Краснодарский край, аннексированный Крым, Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.



В свою очередь, Уполномоченная по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук говорит, что россияне незаконно вывезли из Украины 13 тысяч детей. Примерно такую же цифру дает и организация «Дети войны». Герасимчук уточняет, что это не окончательные данные.



«Некоторых детей размещают в учреждениях здравоохранения, некоторых в детских учреждениях. Их максимально распыляют по всей территории РФ, чтобы нам сложнее было их найти. Отправляют как можно дальше от Украины, и это факт. Они пытаются стереть любую принадлежность ребенка к его родной стране, пытаются стереть его идентичную принадлежность», — говорит Герасимчук.



В середине октября в Госдепартаменте США заявили, что в отдаленные районы РФ было вывезено 260 тысяч украинских детей. В России с термином «депортация» конечно же не согласны. Здесь говорят, что несовершеннолетних якобы эвакуируют подальше от войны. Всего, по данным Минобороны РФ, с февраля из Украины вывезли около 365 тысяч детей.



Как депортируют детей

По словам Павла Лисянского, алгоритм депортации таков: ребенка забирают, доставляют в транзитный пункт на оккупированной территории, отправляют во временный пункт в приграничной области РФ, а потом отвозят в конечное место в России. Чтобы процесс проходил быстрее, захватчики заранее подготовили специальные коридоры. Часты случаи, когда несовершеннолетних якобы вывозили на отдых. После чего родители не могли их забрать.

«Некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну, недавно отправили из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край России, уже начали получать тревожные сообщения. Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи и "успокоили", что дети будут ходить там в школу», — рассказывал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.



Подобные случаи были зафиксированы в Харьковской и Херсонской областях.



«В Херсоне не осталось детей ни в одном детском доме. Они все вывезены были оккупантами. Нам неизвестна судьба этих детей. Также неизвестна судьба наших детей, которых вывезли из образовательных учреждений. Они поехали на левый берег Днепра как бы для оздоровления на период осенних каникул, но у родителей требовали дать детям на руки оригиналы свидетельств о рождении. И, по сути, это была депортация наших детей», — говорит глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.



По словам основателя организации «Спасем Украину» Николая Кулебы, только в одном заведении в Анапе удерживали несколько сотен несовершеннолетних. Некоторых из них удалось вернуть в Украину, в том числе в освобожденный Купянск.



Из украинцев быстро делают россиян

По закону россиянам запрещено усыновлять и удочерять несовершеннолетних иностранных граждан. Чтобы решить эту проблему, в России разрешили выдавать детям-сиротам документы в упрощенном режиме.



«В мае президент России подписал дополнение к указу, который дал возможность упрощенного получения гражданства детям Донбасса. Министерство просвещения РФ разработало механизм передачи их под опеку. Впервые его запустили и отработали с “ДНР”», — писала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.



Кстати, именно ее США считают причастной к депортации украинских детей в Россию и к их «насильственному усыновлению». Львова-Белова не просто идеолог всего этого процесса, но и активный участник. Осенью она усыновила мальчика, депортированного из Мариуполя.



Украинские правозащитники говорят: из детей не просто делают граждан РФ. Им дают другие имена и фамилии. По словам Павла Лисянского, цель Москвы такова: украденные украинские дети должны увеличить население славянской внешности в России. Похожая практика была в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тогда из польских семей в немецкие отдавали детей со светлыми волосами и голубыми глазами. Процесс возвращения несовершеннолетних после войны был долгим и сложным.



«В настоящее время лоббируется создание федерального банка детей-сирот на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Федеральный банк данных — это фактически большая база данных детей-сирот. Для тех, кто хочет усыновлять там ребенка, это фактически такой "супермаркет". Сейчас они хотят такие российские “супермаркеты” создать на временно оккупированных территориях», — говорит Павел Лисянский.



Мария Львова-Белова еще в июле обсуждала с Денисом Пушилиным идею создания такого банка.



Дети проходят «медицинскую фильтрацию»

Похожим образом Кремль ведет себя в еще одном вопросе. Как и нацистская Германия, Россия депортирует только здоровых детей.



«Они своими фашистскими методами решили таким образом: детей с болезнями и недостатками здоровья и развития они будут оставлять на временно оккупированных территориях. А детям с отличным здоровьем будут искать семьи и расселять уже на территории Российской Федерации», — говорит директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова.



Она добавила, что «медицинскую фильтрацию» ввели после того, как родители стали возвращать уже усыновленных украинских детей. Таких случаев, по словам Ястребовой, — более 5 тысяч. Для проведения диспансеризации украинских несовершеннолетних российскому Минздраву отдельной субсидией выделили более 353 миллионов рублей. Медосмотры начались 1 ноября. Их будут проводить до 31 декабря. Эти средства предусмотрены на диагностику здоровья 82 тысяч детей. Именно столько, по словам Веры Ястребовой, могут в итоге оказаться в российских семьях.



Об углубленных медосмотрах в оккупированной Луганской области в конце ноября сообщал и Центр национального сопротивления. Отмечалось, что завезенные из России медики проверили здоровье около 15 тысяч детей в возрасте от двух до 17 лет. Только цели у этих мероприятий были иные.



«Медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей “требуют специальной медицинской помощи”. Таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию РФ. Сначала их помещают в специализированные оздоровительные заведения. Потом по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы заставить родителей приехать, а потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины», — отметили в Центре национального сопротивления.



Кстати, о необходимости диспансеризации заявлял и сам Путин.



Куда вывозят украинских детей

«Восточная правозащитная группа» определила минимум четыре региона, куда отправляют несовершеннолетних. Это республика Башкортостан, Курская, Орловская и Липецкая области. Помимо этого, сообщалось, что детей из Херсонской области вывозят в Крым, а из Луганской в Чечню для «патриотического воспитания». В ноябре на базе оздоровительного центра «Горный ключ» там прошла смена «Сила Кавказа». Это совместный проект Рамзана Кадырова и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.



Депортацию, поданную под соусом эвакуации, в России героизируют. РФ якобы спасает детей, но пропагандисты не говорят о фактах разлучения их с родителями. Либо о гибели всей семьи ребенка из-за обстрелов российской армии. Чтобы окончательно перевоспитать несовершеннолетних и вытравить из них все украинское, потенциальные родители перед усыновлением или удочерением проходят курсы идеологического воспитания. Взрослые должны выучить главные нарративы, которые потом будут вкладывать в новых членов семьи — что такое Украина и почему ребенок оказался в РФ.



Процесс возвращения несовершеннолетних в Украину — очень сложный. На сегодняшний день Киеву удалось вернуть не более ста детей.



«Списки детей, которые мы имеем, мы передаем международным организациям, в том числе Международному комитету Красного Креста. И пытаемся выстроить сотрудничество, поскольку именно эта организация имеет мощный мандат по поиску детей на территории других стран и мониторинга условий их пребывания. Конечно, мы не просим помочь вернуть детей, мы просим их разыскать, а уж дальше Украина будет возвращать своих детей собственноручно, возможно, с помощью третьей страны», — отмечает уполномоченная по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.



По ее словам, алгоритмы возвращения разные для каждого случая. Усложняет процесс то, что Россия меняет анкетные данные детей. Поэтому проще противодействовать захватчикам и не позволять вывозить несовершеннолетних. Например, во время оккупации медики Херсонской областной больницы ставили детям фейковые диагнозы, чтобы спасти их от депортации. Так они сохранили в Украине 11 брошенных малышей.

