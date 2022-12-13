Росія депортувала з України понад 50 тисяч дітей. Їх фільтрують і називають новими іменами

Процес повернення дітей із Росії в Україну дуже складний. Фото: «РІА Новини»

Росія вже депортувала з тимчасово окупованих територій України понад 50 тисяч дітей. Про таку кількість говорять правозахисники. Неповнолітнім одразу видають документи, щоб їх могли забрати до родин. Дітям змінюють імена, щоб потім їх було складніше знайти. Малята та підлітки проходять «медичну фільтрацію», бо росіянам потрібні лише здорові українські діти. У ситуації розбиралися «Новини Донбасу».



Скільки Росія вивезла неповнолітніх українців

За словами директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського, росіяни почали депортувати українських дітей за шість днів до повномасштабного вторгнення. Тоді із донецького інтернату вивезли перших сиріт. За часи війни категорії тих, кого відправляють на територію РФ, розширили. Тепер це не лише сироти, а й діти батьків, яких позбавили прав. У "Л-ДНР" навіть створили спеціальні комісії для пошуку неповнолітніх, яких можна депортувати до Росії. Після примусової мобілізації, коли багато сімей залишилися без батьків, цей процес на Донбасі активізувався.



«Бойовики знають, де немає одного з батьків. Приходять туди. Там мати із трьома дітьми. Вони кажуть: "За нашими стандартами ви не можете забезпечити трьох. Тому одного віддавайте". Третя категорія — діти, які залишилися без нагляду. Їхні батьки на заробітках чи ще десь. Це ласі шматочки для окупантів. Четверта категорія: діти з батьками, які були примусово депортовані за програмою "Співітчизник", у віддалені куточки РФ», — каже Лисянський.



За даними «Міжвідомчого координаційного штабу з гуманітарного реагування», який створили прокремлівські проксі, станом на 29 листопада державний кордон із Росією перетнули 715 тисяч 934 дитини. Павло Лисянський наголошує: не всіх депортували примусово, але можна точно казати, що понад 50 тисяч дітей вивезли незаконно.



«Міжнародні місії рахували переважно дітей-сиріт. Ми — і тих, чиїх батьків позбавили прав. Росія готувалася до примусової депортації. Є ухвала уряду РФ із переліком міст, скільки людей має прийняти кожен регіон. Це спланована та підготовлена акція, спрямована на геноцид українського народу», — вважає Павло Лисянський.



У постанові, про яку говорить правозахисник, найбільше українців розподілили на Краснодарський край, анексований Крим, Ростовську, Білгородську, Курську та Воронезьку області.



У свою чергу, Уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук каже, що росіяни незаконно вивезли з України 13 тисяч дітей. Приблизно таку ж цифру дає й організація «Діти війни». Герасимчук уточнює, що це не є остаточними даними.



«Деяких дітей розміщують у закладах охорони здоров'я, деяких у дитячих закладах. Їх максимально розпорошують по всій території РФ, щоб нам складніше було їх знайти. Відправляють якнайдалі від України, і це факт. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до її рідної країни, намагаються стерти її ідентичну приналежність», — каже Герасимчук.



У середині жовтня у Держдепартаменті США заявили, що до віддалених районів РФ було вивезено 260 тисяч українських дітей. У Росії із терміном «депортація» звичайно ж не згодні. Тут кажуть, що неповнолітніх нібито евакуювали подалі від війни. Загалом, за даними Міноборони РФ, із лютого з України вивезли близько 365 тисяч дітей.



Як депортують дітей

За словами Павла Лисянського, алгоритм депортації такий: дитину забирають, доставляють до транзитного пункту на окупованій території, відправляють до тимчасового пункту у прикордонній області РФ, а потім відвозять до кінцевого місця в Росії. Щоб процес проходив швидше, загарбники заздалегідь підготували спеціальні коридори. Частими є випадки, коли неповнолітніх нібито вивозили на відпочинок. Після цього батьки не могли їх забрати.

«Деякі батьки, які, незважаючи на повномасштабну війну, нещодавно відправили з Енергодару та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю Росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок у Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи», — розповідав міський голова Енергодару Дмитро Орлов .



Подібні випадки було зафіксовано у Харківській та Херсонській областях.



«У Херсоні не залишилося дітей у жодному дитячому будинку. Усіх вивезено було окупантами. Нам невідома доля цих дітей. Також невідома доля наших дітей, яких вивезли із освітніх закладів. Вони поїхали на лівий берег Дніпра для оздоровлення на період осінніх канікул, але у батьків вимагали дати дітям на руки оригінали свідоцтв про народження. І по суті це була депортація наших дітей», — каже голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.



За словами засновника організації «Врятуймо Україну» Миколи Кулеби, лише в одному закладі в Анапі утримували кілька сотень неповнолітніх. Декого з них вдалося повернути в Україну, зокрема, у звільнений Куп'янськ.



З українців швидко роблять росіян

За законом росіянам заборонено всиновлювати та удочеряти неповнолітніх іноземних громадян. Щоб вирішити цю проблему, у Росії дозволили видавати дітям-сиротам документи у спрощеному режимі.



«У травні президент Росії підписав доповнення до указу, який дав можливість спрощеного набуття громадянства дітям Донбасу. Міністерство освіти РФ розробило механізм їх передачі під опіку. Вперше його запустили і відпрацювали з "ДНР"», — писала уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова.



До речі, саме її США вважають причетною до депортації українських дітей до Росії та їхнього «насильницького усиновлення». Львова-Бєлова не просто ідеолог всього цього процесу, а й активний учасник. Восени вона усиновила хлопчика, депортованого з Маріуполя.



Українські правозахисники кажуть: із дітей не просто роблять громадян РФ. Їм дають інші імена та прізвища. За словами Павла Лисянського, мета Москви така: вкрадені українські діти мають збільшити населення слов'янської зовнішності у Росії. Схожа практика була у нацистській Німеччині під час Другої світової війни. Тоді з польських сімей у німецькі віддавали дітей зі світлим волоссям та блакитними очима. Процес повернення неповнолітніх після війни був довгим та складним.



«Наразі лобіюється створення федерального банку дітей-сиріт на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Федеральний банк даних — це фактично велика база даних дітей-сиріт. Для тих, хто хоче усиновлювати там дитину, це фактично такий "супермаркет". Зараз вони хочуть такі російські супермаркети створити на тимчасово окупованих територіях», — каже Павло Лисянський.



Марія Львова-Бєлова ще у липні обговорювала з Денисом Пушиліним ідею створення такого банку.



Діти проходять «медичну фільтрацію»

Подібним чином Кремль поводиться ще в одному питанні. Як і нацистська Німеччина, Росія депортує лише здорових дітей.



«Вони своїми фашистськими методами вирішили таким чином: дітей із хворобами та вадами здоров'я та розвитку вони залишатимуть на тимчасово окупованих територіях. А дітям із чудовим здоров'ям шукатимуть сім'ї та розселятимуть вже на території Російської Федерації», — каже директор громадської організації «Східна правозахисна група» Віра Ястребова.



Вона додала, що «медичну фільтрацію» запровадили після того, як батьки почали повертати вже усиновлених українських дітей. Таких випадків, за словами Ястребової, понад 5 тисяч. Для проведення диспансеризації українських неповнолітніх російському МОЗ окремою субсидією виділили понад 353 мільйони рублів. Медогляди розпочалися 1 листопада. Їх проводитимуть до 31 грудня. Ці кошти передбачено на діагностику здоров'я 82 тисячі дітей. Саме стільки, за словами Віри Ястребової, можуть зрештою опинитися в російських сім'ях.



Про поглиблені медогляди в окупованій Луганській області наприкінці листопада повідомляв Центр національного спротиву. Зазначалося, що завезені з Росії медики перевірили здоров'я близько 15 тисяч дітей віком від двох до 17 років. Тільки цілі у цих заходів були інші.



«Медики зазначили у документах обстеження, що 70% із цих дітей "вимагають спеціальної медичної допомоги". Таким висновком росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спочатку їх поміщають до спеціалізованих оздоровчих закладів. Потім із низки надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб змусити батьків приїхати, а потім сім'ям забороняють повертатися на територію України» , - зазначили у Центрі національного спротиву.



До речі, необхідність диспансеризації заявляв і сам Путін.



Куди вивозять українських дітей

«Східна правозахисна група» визначила щонайменше чотири регіони, куди відправляють неповнолітніх. Це республіка Башкортостан, Курська, Орловська та Липецька області. Крім цього, повідомлялося, що дітей із Херсонської області вивозять до Криму, а з Луганської до Чечні для «патріотичного виховання». У листопаді на базі оздоровчого центру «Гірський ключ» там пройшла зміна «Сила Кавказу». Це спільний проект Рамзана Кадирова та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.



Депортацію, подану під соусом евакуації, у Росії героїзують. РФ нібито рятує дітей, але пропагандисти не говорять про факти розлучення їх із батьками. Або про загибель усієї родини дитини через обстріл російської армії. Щоб остаточно перевиховати неповнолітніх та витравити з них усе українське, потенційні батьки перед усиновленням чи удочерінням проходять курси ідеологічного виховання. Дорослі мають вивчити головні наративи, які потім вкладатимуть у нових членів сім'ї — що таке Україна і чому дитина опинилась у РФ.



Процес повернення неповнолітніх в Україну дуже складний. На сьогоднішній день Києву вдалося повернути не більше ста дітей.



«Списки дітей, які ми маємо, ми передаємо міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста. І намагаємось вибудувати співпрацю, оскільки саме ця організація має потужний мандат щодо пошуку дітей на території інших країн та моніторингу умов їх перебування. Звичайно, ми не просимо допомогти повернути дітей, ми просимо їх розшукати, а далі Україна повертатиме своїх дітей власноруч, можливо, за допомогою третьої країни», — зазначає уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.



За її словами, алгоритми повернення є різними для кожного випадку. Ускладнює процес те, що Росія змінює анкетні дані дітей. Тому простіше протидіяти загарбникам та не дозволяти вивозити неповнолітніх. Наприклад, під час окупації медики Херсонської обласної лікарні ставили дітям фейкові діагнози, щоби врятувати їх від депортації. Так вони зберегли в Україні 11 покинутих малюків.

