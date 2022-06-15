Депортированное будущее: Сколько украинских детей в России без родителей и что с ними будет?

Власти Украины не знают точного числа вывезенных в РФ Детей. Фото: ТАСС

Российские войска принудили тысячи мирных жителей, спасающихся от обстрелов, ехать либо в Россию, либо на подконтрольные РФ территории Донбасса.



По данным начальника центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, с начала так называемой «спецоперации» на территорию РФ были перемещены более одного миллиона украинцев, в том числе около 200 тысяч детей. Россияне называют это «эвакуацией», украинские правозащитники — депортацией. Сколько маленьких украинцев находятся в России и что с ними будет, разбирались «Новости Донбасса».

Установить количество детей сложно

По данным советницы — уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, 2 тысячи 751 ребенок из числа депортированных в Россию был верифицирован. То есть, его персональные данные установлены. Однако во многих случаях идентифицировать личность депортированного в Россию ребенка сложно. Поэтому точное число вывезенных из Украины детей не может назвать никто.



«Я отойду от цифр, потому что даже президент Украины говорил о том, что эти цифры, на самом деле, никто не знает. О цифрах можно говорить тогда, когда у нас есть персональные данные на детей: фамилия, имя, отчество. Ну, хотя бы фамилия и имя, и хоть приблизительный год рождения, для того, чтобы можно было понять, чей это ребенок», — отметила глава Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко.





Она подчеркнула, что тоже хотела бы знать число детей, которые остались на оккупированных территориях или на территориях ведения активных боевых действий без родителей — и они были перемещены на территорию РФ либо на подконтрольную группировкам «ДНР», «ЛНР».



«Мы эту информацию собираем буквально по крупицам и оперативным путем», — сказала она.

Похищены из санаториев и больниц в Мариуполе

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, из Донецкой области были незаконно вывезены в Россию 540 детей, оставшихся без родителей, в их числе 267 — из Мариуполя и Волновахского района. Это дети не из интернатных учреждений — все воспитанники таких учреждений были своевременно эвакуированы из Донецкой области. В Россию вывезли тех детей, которые во время боевых действий находились отдельно от своих родителей или опекунов, в санаториях и больницах. Оттуда их похитили.



«Сейчас мы нашли 260 детей. Это не только Мариупольский, это и Волновахский район, они сейчас содержатся в одном из лагерей детских в Ростовской области. Данные мы уже передали. Знаем, что где-то около 200 наших детей находятся где-то под Санкт-Петербургом. Но вся эта информация на сегодня не персонифицирована. Мы не знаем фамилий, имен, отчеств этих детей», — рассказал Андрющенко в эфире национального телемарафона.

В России упростили процедуру усыновления

Украинских сирот, вывезенных в Россию, устраивают в семьи россиян — под временную опеку. Но очень скоро смогут передать для усыновления. 30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре принятия в российское гражданство детей-сирот из Украины, в том числе из непризнанных «Л-ДНР».



Кроме того, граждане России, признавшей упомянутые квазиреспублики, смогут усыновлять депортированных из Украины детей. И детей с оккупированных территорий Донбасса — в соответствии с подписанным «соглашением» между Россией и «Л-ДНР».

Прибытие детей с Донбасса в Россию. Фото: ТАСС

Недавно в России упростилась и сама процедура усыновления. Теперь желающему взять ребенка в семью нужно пройти лишь медкомиссию и курсы для усыновителей, а также предоставить заявление и справку о доходах, остальные справки органы опеки соберут сами.



«Без бюрократии и бумажной волокиты. Усыновить ребенка из детского дома стало проще. В России теперь действуют новые правила. Будущим родителям не придется по несколько месяцев собирать справки и готовить документы», — заявляют российские СМИ.

В переговорах о возвращении есть успешные кейсы

У Киева есть возможность вести переговоры о возвращении на родину юных украинцев, которые росли в интернатных учреждениях: их персональные данные есть в электронных базах служб по делам детей. Поэтому незаконно перемещенные на территорию России летом 2014 года воспитанники интерната Снежного Донецкой области и дома ребенка Луганска, после вмешательства украинского омбудсмена, были оперативно возвращены.



Есть шанс оперативно вернуть на родину и тех детей, которых в Украине разыскивают их близкие.

Вывезенные из Донбасса в Россию люди. Фото: «Новая газета»

По данным Герасимчук, которые она озвучила «Новостям Донбасса», с начала полномасштабной войны в полицию с каждым днем поступает все больше заявлений о розыске детей, пропавших в зоне боевых действий.



Правительство Украины уже разработало процедуру, позволяющую ускорить процесс возвращения незаконно вывезенных из Украины детей, о местонахождении родителей или опекунов которых неизвестно. В Украине принято решение заочно признавать таких детей сиротами (или лишенными родительской опеки). Если же удается установить связь с родственниками этих сирот, то опеку над ребенком им теперь оформляют по упрощенной процедуре.



«Что это нам дает? Это, фактически, мы обозначаем законных представителей этих детей. И таким образом, через этих законных представителей, мы имеем возможность требовать возвращения детей, которые или были отправлены на территорию России, или за границей пребывают, или вообще находятся в плену», — пояснила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.