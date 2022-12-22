Донецкий центр профилактики и борьбы со СПИДом. Фото: СПИД.Центр

Оккупированным частям Донецкой и Луганской областей грозит ухудшение ситуации с заболеваемостью ВИЧ, туберкулезом и гепатитом С. На территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», не хватает диагностических тестов и лекарств для лечения этих болезней. Международные гуманитарные миссии перестали снабжать «республики» препаратами. Россия эту проблему не решает уже в течении полугода. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».

Лекарств не хватает с мая

7 декабря Владимир Путин участвовал в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ. Член совета Ольга Демичева рассказала лидеру Кремля о нехватке лекарств.



«До начала "специальной военной операции" гуманитарные миссии Всемирной организации здравоохранения, которые заходили на территорию "ДНР" и "ЛНР", обеспечивали диагностическими тестами, средствами профилактики, лекарственными препаратами для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита С и так далее. Я общалась с главврачами соответствующих клиник. Этих средств сейчас не хватает», — сказала Демичева.



Гуманитарные миссии, а именно ВОЗ и Международный Комитет Красного Креста, по данным российских СМИ, перестали поставлять препараты в «Л-ДНР» в конце весны. Учитывая традиционную риторику РФ о защите населения Донбасса, которой Кремль оправдывает и объясняет каждый шаг в нынешней войне, по логике эта защита должна распространяться и на сферу здравоохранения. В том числе речь об обеспечении оккупированного Донбасса необходимыми лекарствами. После обращения Ольги Демичевой Путин пообещал, что этим вопросом «займутся сейчас» и РФ предоставит препараты. В тоже время оказалось, что проблема эта возникла довольно давно.



В конце мая «глава Минздрава ДНР» Александр Оприщенко уже говорил российским СМИ, что запасов препаратов для лечения диабета, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в «республике» хватит до конца лета. Оприщенко тогда заверил, что без лекарств никто не останется, потому что в этом вопросе поможет Россия.



«В середине лета нам начнут их завозить из РФ в виде гуманитарной помощи. Без лекарств никто не будет, их достаточно. Запасы будут пополняться», — подчеркнул он.



Тогда же о прекращении поставок сообщал и «"Республиканский" центр "ДНР" по борьбе со СПИДом». По его информации, без гуманитарных грузов по направлению «профилактика ВИЧ-инфекции и лечение ВИЧ-инфицированных» более 12 тысяч пациентов останутся без необходимого лечения. В результате возможно как увеличение количества новых случаев ВИЧ, так и смертности.



В Луганске — такая же ситуация. В том же конце мая «глава Минздрава ЛНР» Наталия Пащенко говорила, что более 15 тысяч человек оказались под угрозой. По ее словам, поставки МККК покрывали от 80 до 100% потребностей в препаратах от туберкулеза, диабета, ВИЧ/СПИДа. На тот момент Пащенко тоже заявляла о предстоящей помощи от РФ.



Российский «десант» не решает проблему

С середины лета прошло четыре месяца, но, судя по обращению Ольги Демичевой к Путину, проблему никто не решил. Кстати, судя по сообщениям в медиа РФ, поставки инсулина МККК все-таки возобновил. В августе Донецк получил 52 тысячи доз, что должно было обеспечить потребности 5 тысяч больных в течение шести месяцев. Что до остальных препаратов, то их по-прежнему не хватает.



В начале июля Россия «десантировала» в «Минздрав ДНР» своего ставленника. Ведомство возглавил Дмитрий Гарцев. Учитывая, что медициной там уже почти полгода занимается человек, одобренный и назначенный Кремлем, странно, что Гарцев, как минимум, не донес проблему нехватки лекарств выше. В тоже время, судя по всему, «министр» зарекомендовал себя не самым лучшим образом. Так, пророссийский военкор Андрей Руденко на днях написал такой пост: «"Минздрав ДНР" до сих пор не переделал протоколы лечения и в них до сих пор находятся украинские препараты. Из-за этого полная путаница. Новому министру обратить бы на это внимание, а не только хамить подчиненным и вести себя, мягко говоря, свысока».



В какой конкретно ситуации Гарцев вел себя неподобающим образом, неизвестно, но ясно одно: поддержка «министра» среди донецких «лидеров мнений» незавидная.



Кстати, с тех пор, как «Минздрав ДНР» возглавил российский ставленник, ведомство больше не озвучивает проблему нехватки препаратов и лекарств.



Борьба с ВИЧ — в приоритете

Российские СМИ ранее писали, что на закупку лекарств и медизделий для Донбасса в бюджете российского Минздрава предусмотрено 7,5 млрд руб. Из них 4,4 млрд — для «Л-ДНР», 3,1 млрд — для других территорий. В тоже время в эти суммы, вероятно, не входили расходы на обеспечение Донбасса препаратами для лечения и профилактики ВИЧ, туберкулеза и гепатита С. Потому что в ноябре депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой включить в план бюджета расходы на обеспечение лекарствами пациентов с ВИЧ, которые проживают на захваченных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Депутаты посчитали, что на это необходимо 5 млрд рублей в год — это шестая часть федерального бюджета, который выделяется на борьбу с заболеванием.



Хотя с заболеваемостью ВИЧ/СПИДом ситуация непростая и у самой России. По итогам 2021 года РФ вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Такие данные опубликованы Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Россию обогнали только Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия. В тоже время, официальная Москва поспешила назвать эту информацию «очередной пропагандистской провокацией». Российский Минздрав считает, что эти данные «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений». В РФ же якобы наоборот один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% ее населения.



В тоже время тестирование — это профилактика. Что же до лечения, то в середине ноября сообщалось о дефиците в России антиретровирусного препарата, который чаще всего назначают для терапии ВИЧ. Речь была о препарате производства Johnson & Johnson. Его не хватало жителям 12 регионов, в том числе крымчанам.



Также в некоторых областях РФ выросла заболеваемость и смертность от туберкулеза. Например, в Якутии этот показатель ухудшился на 34%.



Потенциальная угроза

К ухудшению ситуации с заболеваемостью туберкулезом и гепатитом С на оккупированных территориях может привести и то, что львиную долю воюющих на стороне РФ сейчас составляют «вагнеровцы». Начиная с лета, потенциальных боевиков Евгений Пригожин отбирает среди заключенных по всей России. И эта практика продолжается. Учитывая условия пребывания в колониях, осужденные часто заболевают там именно туберкулезом и гепатитом, которые передаются воздушно-капельным путем и через предметы быта. Факт того, что часть заключенных, воюющих на Донбассе, действительно больны, подтверждает экс-«вагнеровец» Андрей Медведев. Он рассказал правозащитной организации Gulagu.Net не только о публичных расстрелах в частной военной компании. Медведев упомянул, что «вагнеровцев» предупреждают, кто из заключенных является носителем ВИЧ, гепатита и туберкулеза, чтобы остальные использовали средства защиты.



Информацию о том, что на Донбасс приезжают осужденные с различными заболеваниями, подтверждают и в местных телеграмм-каналах. Вот что пишут о Луганской городской многопрофильной больнице №3:



«Работники 3-й горбольницы подписали документ о неразглашении информации о том, что из роддома этой больницы сделали военный госпиталь, где лечатся военные из разных ЧВК. Как правило, которых забрали из мест лишения свободы, половина из них с вирусными гепатитами».



Кроме того, в луганских чатах сообщают, что «вагнеровцы» находятся и в Железнодорожной больнице «столицы ЛНР». Большинство из них якобы больны, что подвергает большому риску местных жителей.