Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом

В оккупированной Россией территории Донбасса наблюдается нехватка диагностических тестов и лекарств для людей с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом С. Об этом президенту РФ Владимиру Путина на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала его член Ольга Демичева.



При этом до начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля этими медикаментами Донецк и Луганск обеспечивали международные гуманитарные миссии.



«До начала специальной военной операции гуманитарные миссии Всемирной организации здравоохранения, которые заходили на территорию "ДНР" и "ЛНР", обеспечивали диагностическими тестами, средствами профилактики, лекарственными препаратами для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита С и так далее», — сказала Демичева.



Она добавила, что сейчас эти миссии оттуда ушли.



«Я общалась с главврачами соответствующих клиник. Этих средств сейчас не хватает», — добавила Демичева.



В свою очередь Путин пообещал, что РФ предоставит эти препараты. «Эта ниша должна быть заполнена как можно быстрее. <...> Мы, конечно, этим займемся сейчас», — подчеркнул он.