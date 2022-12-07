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Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом

07 декабря 2022, 19:36

Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом

В оккупированной Россией территории Донбасса наблюдается нехватка диагностических тестов и лекарств для людей с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом С. Об этом президенту РФ Владимиру Путина на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала его член Ольга Демичева.

При этом до начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля этими медикаментами Донецк и Луганск обеспечивали международные гуманитарные миссии.

«До начала специальной военной операции гуманитарные миссии Всемирной организации здравоохранения, которые заходили на территорию "ДНР" и "ЛНР", обеспечивали диагностическими тестами, средствами профилактики, лекарственными препаратами для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита С и так далее», — сказала Демичева.

Она добавила, что сейчас эти миссии оттуда ушли.

«Я общалась с главврачами соответствующих клиник. Этих средств сейчас не хватает», — добавила Демичева.

В свою очередь Путин пообещал, что РФ предоставит эти препараты. «Эта ниша должна быть заполнена как можно быстрее. <...> Мы, конечно, этим займемся сейчас», — подчеркнул он.

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